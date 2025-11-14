Відео
Головна Київ В ПС ЗСУ сказали, куди вночі цілила Росія дронами та ракетами

В ПС ЗСУ сказали, куди вночі цілила Росія дронами та ракетами

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 14:59
Оновлено: 14:57
Повітряні сили про нічну атаку 14 листопада — куди цілились росіяни
Наслідки нічного удару РФ по Києву. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У ніч на 14 листопада Росія знову здійснила масовану атаку по Україні. Російські війська сконцентрували головний удар на Києві та об’єктах критичної інфраструктури.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Читайте також:

В ПС ЗСУ пояснили, чому атаку було так складно відбити 

За його словами, характеристика цієї атаки свідчить про чітко окреслену стратегію Кремля для знищення критично важливих енергетичних та інфраструктурних об’єктів. Ігнат підтвердив, що наслідки нічного обстрілу є трагічними: серед цивільних є загиблі та поранені.

Лише в Києві зафіксовано 28 місць падіння уламків збитих цілей, були й прямі влучання. Він пояснив, що навіть максимально ефективна робота протиповітряної оборони не може повністю усунути ризики для населення, адже уламки перехоплених ракет чи дронів нерідко падають на житлові квартали, багатоповерхівки та прибудинкові території. Попри високе навантаження, система української ППО, за словами Ігната, працювала вкрай напружено та злагоджено.

"Бачили кількість цілей, дуже багато засобів повітряного нападу. Зосереджено по одному регіону, по факту. Є і інші регіони атаковані, але основна атака все ж таки по столиці. І балістика, і аеробалістика, і крилаті ракети, і ще й "Циркон" під ранок", — повідомив Юрій Ігнат. 

Він зазначив, що Київ дійсно має ешелоновану систему повітряного захисту, яка демонструє високу результативність, однак потреба у додаткових засобах ППО залишається критичною. Це стосується не лише столиці, а й інших регіонів, які також зазнали ударів цієї ночі.

"Сьогодні, власне, хочеться наголосити ще раз і киянам, і мешканцям України, що навіть попри високі показники роботи проти повітряної оборони, є загроза для населення. Через падіння збитих все ж таки вони падають і на житловий сектор, на багатоповерхівки, і бачимо, що є загроза життю", — підсумував Юрій Ігнат. 

Нагадаємо, за останніми даними в Києві від ракетно-дронової атаки 14 листопада загинуло щонайменше шестеро киян.

Окрім того, постраждала й Київська область — в ОВА показали наслідки.

Моніторингові канали оприлюднили карту руху російських повітряних цілей в ніч проти 14 листопада. 

Київ обстріли дрони ракетний удар Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
