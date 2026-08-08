В результате ракетного обстрела Киева погиб человек

Последствия ударов по Киеву в августе. Фото: Генпрокуратура

Александр Шорохов Редактор

В результате ракетного удара России по Киеву в ночь на 8 августа погиб один человек. Тело было обнаружено во время ликвидации последствий вражеского удара. Еще четверо киевлян получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на КГГА.

Обстрел Киева и области

В ночь на 8 августа российские войска совершили массированную атаку на столицу с помощью баллистических ракет. В Голосеевском районе из-за этого вспыхнул пожар на территории нежилой застройки, а на Оболони огонь охватил топливные резервуары. Также известно о четырёх пострадавших в столице.

Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область дронами. В Броварском районе в результате падения обломков поврежден частный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

Как сообщали Новини.LIVE, погибли трое мирных жителей из одной семьи: 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка. Родители ребенка получили осколочные ранения и ожоги. 15-летний старший брат с ожогами госпитализирован в реанимационное отделение. Также пострадал их сосед, который после попадания пришел на помощь семье.

Кроме того, мы сообщали, что РФ нанесла удар по железнодорожной платформе в Броварском районе. В результате удара по станции «Квитневая» погибли восемь мирных граждан, которые ждали поезд.