Руйнування в будинку в Солом’янському районі Києва. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

У Солом’янському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку після атаки РФ БпЛА. Обстріл забрав життя однієї людини, ще семеро поранені. Біля місця удару розгорнуто спеціальний гуманітарний штаб допомоги для постраждалих.

Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі День.LIVE.

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Які наслідки атаки РФ у Солом’янському районі Києва

Речниця Київської міської військової адміністрації повідомила в ефірі Новини.LIVE, що одна людина загинула у Солом’янському районі столиці внаслідок обстрілу в ніч проти 12 листопада. Інші семеро постраждалих отримали поранення різного ступеня.

"Унаслідок влучання БпЛА в 9-поверховий житловий будинок виникло загоряння з 3-го по 5-й поверх. Ця площа займання займала близько 200 квадратних метрів. Станом на зараз пожежа ліквідована. Ведуться на місці роботи по ліквідації наслідків", — зазначила Катерина Поп.

Вибухова хвиля від удару РФ понівечила інфраструктуру навколо, зафіксовано вибиті вікна в сусідніх будинках, а також спричинено пошкодження автомобілів на прибудинковій території. Для швидкої допомоги постраждалим від російського удару розгорнули спеціальний гуманітарний штаб ліквідації наслідків атаки та допомоги.

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"Там надається все необхідна допомога для постраждалих. Також інформація підтвердилась стосовно того, що одна людина, на жаль, внаслідок цієї атаки в житловому будинку загинула. І семеро осіб постраждали.

Всім сімом постраждалим допомогу вдалося надати на місці без подальшої госпіталізації", — зазначила речниця.

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив загибель однієї людини.

"Внаслідок атак ворога від ранку 12 листопада в столиці постраждали 8 людей. Усім їм допомогу медики надали на місці або амбулаторно.

Загинула одна людина — в Соломʼянському районі Києва", — написав він.

Допис Віталія Кличка. Скриншот: Telegram

Ми писали, що в ніч проти 12 листопада дрон РФ ударив по багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва. Найбільші руйнування зафіксовано на п'ятому поверсі будинку. Унаслідок обстрілу РФ по навколишній території розлетілись бетонні конструкції.

Новини.LIVE інформували, що Росія здійснила масштабну атаку на Київську область. Упродовж доби 11 листопада було зафіксовано 52 пошкоджених житлових будинків та 12 автомобілів. Поліція Київщини збирає докази воєнних злочинів РФ.