Обстрел Киева 17 июня — в Соломенском районе повреждены 2 дома

Поврежденный дом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В ночь на 17 июня и этим утром Россия массированно атаковала Киев. В частности, в Соломенском районе столицы повреждены два жилых дома, много пострадавших, также люди могут быть под завалами.

Об этом в Telegram сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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Последствия обстрела Соломенского района Киева 17 июня

"Ужасные преступления страны-террориста против мирных жителей Киева. В Соломенском районе повреждения двух жилых домов", — говорится в сообщении.

Ткаченко уточнил, что в 5-этажке возник пожар. Сейчас есть информация о 18 пострадавших. В частности, 12 человек получили помощь на месте, 6 - госпитализированы.

"Пожар локализовали. Пожарные и медики работают", — добавил начальник КГВА.

Кроме того, на второй локации вражеский удар вызвал разрушение конструкций жилой многоэтажки.

"Гуманитарный штаб развернут по адресу ул. Академика Шалимова 9,а (школа № 67). Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей", — проинформировал Ткаченко.

Напомним, что этой ночью и утром Россия осуществила комбинированную атаку на Киев. Недавно начальник КГВА сообщал, что последствия фиксируются на 12 локациях города.

Подробнее о первых последствиях атаки — читайте по этой ссылке.