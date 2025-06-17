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Главная Киев В Соломенском районе Киева повреждены 2 дома

В Соломенском районе Киева повреждены 2 дома

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Дата публикации 17 июня 2025 05:46
Обстрел Киева 17 июня — в Соломенском районе повреждены 2 дома
Поврежденный дом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Последствия обстрела Соломенского района Киева 17 июня

В ночь на 17 июня и этим утром Россия массированно атаковала Киев. В частности, в Соломенском районе столицы повреждены два жилых дома, много пострадавших, также люди могут быть под завалами. 

Об этом в Telegram сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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Последствия обстрела Соломенского района Киева 17 июня

"Ужасные преступления страны-террориста против мирных жителей Киева. В Соломенском районе повреждения двух жилых домов", — говорится в сообщении.

Ткаченко уточнил, что в 5-этажке возник пожар. Сейчас есть информация о 18 пострадавших. В частности, 12 человек получили помощь на месте, 6 - госпитализированы.

"Пожар локализовали. Пожарные и медики работают", — добавил начальник КГВА.

Кроме того, на второй локации вражеский удар вызвал разрушение конструкций жилой многоэтажки.

"Гуманитарный штаб развернут по адресу ул. Академика Шалимова 9,а (школа № 67). Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей", — проинформировал Ткаченко.

Напомним, что этой ночью и утром Россия осуществила комбинированную атаку на Киев. Недавно начальник КГВА сообщал, что последствия фиксируются на 12 локациях города.

Подробнее о первых последствиях атаки — читайте по этой ссылке.

Киев пожар обстрелы война в Украине разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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