Обстріл Києва 17 червня - в Солом'янському районі пошкоджено 2 будинки

Пошкоджений будинок. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В ніч проти 17 червня і цього ранку Росія масовано атакувала Київ. Зокрема, у Солом'янському районі столиці пошкоджено два житлових будинки, багато постраждалих, також люди можуть бути під завалами.

Про це у Telegram повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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"Жахливі злочини країни-терориста проти мирних жителів Києва. В Соломʼянському районі пошкодження двох житлових будинків", — йдеться у повідомленні.

Ткаченко уточнив, що в 5-поверхівці виникла пожежа. Наразі є інформація про 18 постраждалих. Зокрема, 12 людей отримали допомогу на місці, 6 - госпіталізовані.

"Пожежу локалізували. Вогнеборці та медики працюють", — додав начальник КМВА.

Крім того, на другій локації ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки.

"Гуманітарний штаб розгорнутий за адресою вул. Академіка Шалімова 9,а (школа № 67). Рятувальники ведуть розбір завалів і пошук людей", — поінформував Ткаченко.

Нагадаємо, що цієї ночі і зранку Росія здійснила комбіновану атаку на Київ. Нещодавно начальник КМВА повідомляв, що наслідки фіксуються на 12 локаціях міста.

Детальніше про перші наслідки атаки — читайте за цим посиланням.