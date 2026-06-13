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Главная Киев В столичной больнице скончался военнослужащий: полиция возбудила дело

В столичной больнице скончался военнослужащий: полиция возбудила дело

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 11:44
В столичной больнице скончался военнослужащий: полиция возбудила дело
Иллюстративное фото врачей. Фото: Первое медицинское объединение Львова/Facebook

В Киеве в одной из столичных больниц скорой медицинской помощи во время лечения скончался 42-летний мужчина. Информация о его смерти поступила в полицию 9 июня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева.

Полиция открыла уголовное производство и назначила экспертизы

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции. По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

По предварительным данным, с апреля этого года пациент, являющийся военнослужащим, находился на лечении после полученных на фронте тяжелых огнестрельных ранений.

В настоящее время следователи назначили ряд экспертиз, которые должны установить причину смерти мужчины и оценить качество оказанной медицинской помощи.

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Также под процессуальным руководством окружной прокуратуры начато расследование по ч. 1 ст. 140 УК — ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве оперативники раскрыли схему незаконной торговли модернизированным оружием на сумму около 200 тысяч гривен. Ее организовал 40-летний житель Оболони, который скрывал продажу, используя чужие анкетные данные при отправках по почте.

Новини.LIVE также сообщали, что скорость автомобиля Mercedes-Benz, который 5 июня в Киеве стал причиной смертельного ДТП, в момент аварии составляла около 150 километров в час, сообщила адвокат погибшего в аварии мальчика Надежда Чухраева.

Киев полиция медицина
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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