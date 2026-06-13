В столичной больнице скончался военнослужащий: полиция возбудила дело
В Киеве в одной из столичных больниц скорой медицинской помощи во время лечения скончался 42-летний мужчина. Информация о его смерти поступила в полицию 9 июня.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева.
Полиция открыла уголовное производство и назначила экспертизы
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции. По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
По предварительным данным, с апреля этого года пациент, являющийся военнослужащим, находился на лечении после полученных на фронте тяжелых огнестрельных ранений.
В настоящее время следователи назначили ряд экспертиз, которые должны установить причину смерти мужчины и оценить качество оказанной медицинской помощи.
Также под процессуальным руководством окружной прокуратуры начато расследование по ч. 1 ст. 140 УК — ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей.
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