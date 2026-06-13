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Головна Київ У столичній лікарні помер військовий: поліція відкрила справу

У столичній лікарні помер військовий: поліція відкрила справу

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 11:44
У столичній лікарні помер військовий: поліція відкрила справу
Ілюстративне фото лікарів. Фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

У Києві в одній зі столичних лікарень швидкої медичної допомоги під час лікування помер 42-річний чоловік. Інформація про його смерть надійшла до поліції 9 червня.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Поліцію Києва.

Поліція відкрила кримінальне провадження та призначила експертизи

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

За попередніми даними, з квітня цього року пацієнт, який є військовослужбовцем, перебував на лікуванні після отриманих на фронті тяжких вогнепальних поранень.

Наразі слідчі призначили низку експертиз, які мають встановити причину смерті чоловіка та оцінити якість наданої медичної допомоги.

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Також за процесуального керівництва окружної прокуратури розпочато розслідування за ч. 1 ст. 140 ККУ — неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків.

Новини.LIVE повідомляли, що в Києві оперативники викрили схему незаконної торгівлі модернізованою зброєю на суму близько 200 тисяч гривень. Її організував 40-річний мешканець Оболоні, який приховував продаж, використовуючи чужі анкетні дані під час відправлень через пошту.

Новини.LIVE також інформували, що швидкість автомобіля Mercedes-Benz, який 5 червня в Києві спричинив смертельну ДТП, в момент аварії становила близько 150 кілометрів на годину, повідомила адвокатка загиблого в аварії хлопчика Надія Чухраєва.

Київ поліція медицина
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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