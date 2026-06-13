У столичній лікарні помер військовий: поліція відкрила справу
У Києві в одній зі столичних лікарень швидкої медичної допомоги під час лікування помер 42-річний чоловік. Інформація про його смерть надійшла до поліції 9 червня.
Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Поліцію Києва.
Поліція відкрила кримінальне провадження та призначила експертизи
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
За попередніми даними, з квітня цього року пацієнт, який є військовослужбовцем, перебував на лікуванні після отриманих на фронті тяжких вогнепальних поранень.
Наразі слідчі призначили низку експертиз, які мають встановити причину смерті чоловіка та оцінити якість наданої медичної допомоги.
Також за процесуального керівництва окружної прокуратури розпочато розслідування за ч. 1 ст. 140 ККУ — неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків.
Новини.LIVE повідомляли, що в Києві оперативники викрили схему незаконної торгівлі модернізованою зброєю на суму близько 200 тисяч гривень. Її організував 40-річний мешканець Оболоні, який приховував продаж, використовуючи чужі анкетні дані під час відправлень через пошту.
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