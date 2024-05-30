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В столице впервые с начала полномасштабной войны пройдет КиевПрайд — что известно

30 мая 2024 16:31
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Бригадир София
редактор
В столице впервые с начала полномасштабной войны пройдет КиевПрайд — что известно
КиевПрайд в 2021 году. Фото: Радио Свобода
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

КиевПрайд впервые со времени начала полномасштабной войны организует Марш равенства и благотворительный фестиваль ЛГБТК+ в столице. Мероприятие планируется провести в метрополитене Киева для обеспечения безопасности и в настоящее время ведутся переговоры с военной администрацией.

Об этом сообщила общественная организация KyivPride в Instagram.

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В этом году украинцы смогут принять участие в Марше равенства и ЛГБТК+ фестивале, который не только поддерживает права и видимость ЛГБТК+ сообщества, но и собирает помощь для украинских военных.

Организаторы КиевПрайда 2024 отмечают, что прайд является платформой для защиты прав человека, а в условиях войны это шанс обеспечить Украине международную поддержку и помощь для dsqcmrjdb[.

9 июня в артцентре Closer состоится Благотворительный образовательный фестиваль "КиевПрайд", где пройдут лекции, дискуссии, креативные мастерские, ярмарка, психологические консультации, мастер-классы и музыкальные мероприятия. Также будет вручена награда KyivPride Awards союзникам и союзницам ЛГБТК+ сообщества.

Собранные средства будут направлены на Прайд-сбор, инициированный украинскими ЛГБТК+ организациями для сбора 4 млн грн в поддержку украинских защитников.

16 июня состоится Марш Равенства, который в последний раз проходил в 2021 году. Нынешний марш состоится в киевском метро с соблюдением всех норм безопасности и будет согласован с властями. КиевПрайд ведет переговоры с военной администрацией.

Организаторы информируют, что принять участие в Марше равенства смогут всего 500 человек, включая активистов, представителей ЛГБТК+ и правозащитных организаций, волонтеров. Более подробную информацию о мероприятиях КиевПрайда 2024 и способах участия можно найти на страницах организаторов в социальных сетях.

Сообщение KyivPride. Фото: скриншот
Сообщение KyivPride. Фото: скриншот

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко презентовал новый уникальный мост-волну в столице. Он объединяет Оболонский остров и набережную и построен на деньги иностранных и украинских меценатов.

Ранее Ольга Сумская вместе со своим мужем прогулялись по новому столичному мосту "Хвилі Азову" и нарвались на хейт в сети. Многие украинцы считают такой контент неуместным и обвиняют мэра Киева в том, что потраченные на него средства следовало направить на войско.

Украина
Киев
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Киевская область
гей

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