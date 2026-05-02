Защита от ударов: на Святошино насчитывается 463 укрытия

Глава Святошинской районной государственной администрации Киева Георгий Зантарая отметил, что в районе насчитывается 463 укрытия. По его словам, уровень покрытия 107%. В частности, до конца года планируют завершить строительство трех радиационных укрытий.

Об этом Георгий Зантарая рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

"Всего у нас 463 укрытия в районе, 68 — это бомбоубежища. В этом году у нас запланирован ремонт в 13 подвальных помещениях, это самые простые укрытия. В целом, по статистике, покрытие района для того, чтобы люди могли себя чувствовать безопасно, это 107%", — отметил Зантарая.

Он рассказал, что в конце прошлого года было завершено строительство трех противорадиационных укрытий, которые расположены в учебных заведениях. Одно из убежищ на 2400 квадратных метров. Зантарая говорит, что это подземная школа, где одновременно могут находиться 1200 человек.

"Таких у нас три, два немного меньше, но тоже от 800 до 1200 человек. До конца этого года мы планируем завершить строительство еще трех противорадиационных укрытий", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Георгия Зантараю, строительство одного противорадиационного укрытия в Киеве стоит около 120 млн грн. Он также сообщил, что почти во всех детских садах есть убежище или оно расположено рядом.

Ранее журналист Новини.LIVE Александр Саюн показал, как выглядит одно из укрытий на Левом берегу Киева. В частности, там зафиксировали ненадлежащие условия.