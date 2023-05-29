В центральном регионе Киева прозвучала серия взрывов
В понедельник, 29 мая, в Киеве прозвучала воздушная тревога. В городе слышались звуки взрывов.
Об этом сообщают мэр Киева Виталий Кличко и КМВА.
Взрывы в Киеве
Обновлено 11:39. Кличко сообщил, что спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе.
Обновлено 11:34. В Оболонском районе сообщения о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место, сообщил Кличко.
В понедельник, 29 мая, в 11.09 в столице Украины началась воздушная тревога. В городе сразу слышали звуки взрывов.
"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" — говорится в сообщении КМВА.
По словам Кличка, взрывы раздавались в центральных районах города и экстренные службы выехали по вызову вблизи центра.
"Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий!" — подчеркнул мэр столицы.
Местные жители сообщают, что в Киеве раздалось уже 12 взрывов, сейчас работает ПВО.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал украинцев не снимать работу ПВО и находиться в укрытиях до завершения тревоги.
Напомним, последняя атака на Киев была сегодня ночью несколько часов назад. Взрывы раздавались в нескольких районах столицы, было возгорание дома.
Этой ночью многие киевляне были вынуждены ночевать в подземке ради своей безопасности и безопасности своих детей.