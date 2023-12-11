В ТЦК Киева рассказали, какой объект будут ремонтировать за 14 млн

Киевский городской военный комиссариат. Фото иллюстративное: wikimapia.org

В сети разразился скандал из-за действий ТЦК Киева, который во время войны решил провести капитальный ремонт учреждения за почти 14 миллионов гривен. Представители воинской части говорят, что объект не ремонтировался уже 50 лет.

Об этом сообщает ТСН.

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Что хотят отремонтировать

В КГТЦК и СП рассказывают, что планируют провести капитальный ремонт помещения и зданий столовой. Такое решение было принято по результатам проведения комиссионного осмотра.

Так, 1 декабря 2023 года учреждение уже заключило договор с соответствующим субъектом хозяйствования о проведении работ.

"Столовая имеет большое количество технологических и складских помещений, а также помещения для приема пищи, где не производился ремонт со времени ее открытия в 1976 году", — рассказали представители ТЦК.

В то же время, в учреждении не ответили на вопрос, запланирован ли ремонт других ТЦК в Киеве и есть ли в этом необходимость.

Информация о ремонте ТЦК в Киеве. Фото: скриншот

Что известно о ремонте ТЦК Киева

Напомним, в ноябре 2023 Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) объявил тендер на капитальный ремонт и реставрацию. Соответствующие работы будут стоить более 13 миллионов гривен. Их планируют завершить до конца марта 2024 года.

В сентябре этого года Национальная академия внутренних дел заказала ремонт своего юридического лицея имени Ярослава Кондратьева в Киеве. В частности, на замену окон потратят около 18,25 миллионов гривен.