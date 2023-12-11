В ТЦК Києва розповіли, який об'єкт ремонтуватимуть за 14 млн

Київський міський військовий комісаріат. Фото ілюстративне: wikimapia.org

У мережі спалахнув скандал через дії ТЦК Києва, який під час війни вирішив провести капітальний ремонт установи за майже 14 мільйонів гривень. Представники військової частини кажуть, що даний об'єкт не ремонтувався вже 50 років.

Про це повідомляє ТСН.

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У КМТЦК та СП розповідають, що планують провести капітальний ремонт приміщення та будівель їдальні. Таке рішення ухвалили за результатами проведення комісійного огляду.

Так, 1 грудня 2023 року установа вже клала договір з відповідним суб'єктом господарювання про проведення робіт.

"Їдальня має велику кількість технологічних і складських приміщень, а також приміщення для прийому їжі, де не проводився ремонт з часу її відкриття у 1976 році", — розповіли представники ТЦК.

Водночас, в установі не відповіли на питання, чи запланований ремонт інших ТЦК у Києві й чи є у цьому потреба.

Інформація щодо ремонту ТЦК у Києві. Фото: скриншот

Що відомо про ремонт ТЦК Києва

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оголосив тендер на капітальний ремонт і реставрацію. Відповідні роботи вартуватимуть понад 13 мільйонів гривень. Їх планують завершити до кінця березня 2024 року.

Додамо, у вересні цього року Національна академія внутрішніх справ замовила ремонт свого юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва в Києві. Зокрема, на заміну вікон витратять близько 18,25 мільйона гривень.