Увеличение аварий в Киеве — сколько людей погибло в этом году

Смертность в ДТП в Киеве выросла — сколько людей погибло в 2025
За восемь месяцев 2025 года смертельные аварии на дорогах в Киеве выросли на 46%. В течение этого периода погиб 91 человек.
Об этом сообщил член Совета U-Cycle Владислав Панченко в эфире "Київського часу".
Сколько людей погибло в ДТП в Киеве в 2025 году
Панченко рассказал, что в этом году в столице погиб уже 91 участник дорожного движения. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года таких случаев было меньше, что делает нынешнюю статистику рекордно высокой.
Эксперт отмечает, что в среднем погибает 4-5 человек в месяц, но в отдельные месяцы — до 16 смертей.
Напомним, вице-президент Автомобильной федерации Украины заявил, что причиной всех аварий в Киеве является превышение скорости на дорогах. По его словам, водители переоценивают свои возможности.
В то же время депутат Андрей Витренко считает, что ответственность за все ДТП в Киеве несет городская власть. По его словам, в городе не хватает элементарного.
Также известно, что за год на дорогах в Варшаве погибает в 5 раз меньше людей, чем в Киеве. Ежегодно в украинской столице случается более 100 смертей.
