Смертность в ДТП в Киеве выросла — сколько людей погибло в 2025

Смертность в ДТП в Киеве выросла — сколько людей погибло в 2025

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 18:50
Увеличение аварий в Киеве — сколько людей погибло в этом году
ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

За восемь месяцев 2025 года смертельные аварии на дорогах в Киеве выросли на 46%. В течение этого периода погиб 91 человек.

Об этом сообщил член Совета U-Cycle Владислав Панченко в эфире "Київського часу".

Читайте также:

Сколько людей погибло в ДТП в Киеве в 2025 году

Панченко рассказал, что в этом году в столице погиб уже 91 участник дорожного движения. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года таких случаев было меньше, что делает нынешнюю статистику рекордно высокой.

Эксперт отмечает, что в среднем погибает 4-5 человек в месяц, но в отдельные месяцы — до 16 смертей.

Напомним, вице-президент Автомобильной федерации Украины заявил, что причиной всех аварий в Киеве является превышение скорости на дорогах. По его словам, водители переоценивают свои возможности.

В то же время депутат Андрей Витренко считает, что ответственность за все ДТП в Киеве несет городская власть. По его словам, в городе не хватает элементарного.

Также известно, что за год на дорогах в Варшаве погибает в 5 раз меньше людей, чем в Киеве. Ежегодно в украинской столице случается более 100 смертей.

ДТП Киев смерть авария водители
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
