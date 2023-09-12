В Украине создали сайт о битве за Киев
В Украине был создан сайт об обороне столицы от российских оккупантов. Он называется "Хроники обороны Киева". Авторы проекта собрали из украинских и иностранных источников хронологию битвы за город с 24 февраля по 10 апреля 2022 года.
Об этом сообщил составитель и руководитель проекта Виталий Нахманович, передает "Суспільне".
Хроники обороны Киева
Над проектом работали с июня 2022 года. Сайт содержит около 6 тысяч новостных сообщений, официальных и экспертных сведений и карт, личных историй, документальных фото и видео, которые представляют события на фронтах, в тылу, на оккупированных и освобожденных территориях.
"Наша цель состоит в сохранении ценной информации и предоставлении возможности каждому желающему ознакомиться с историей российско-украинской войны. Надеемся, что с нашей помощью Вы сможете узнать больше о событиях, которые спасли Украину и навсегда изменили нашу жизнь, и обогатить свое понимание того, что произошло в эти сложные времена", — говорит коллектив проекта об этой разработке.
Перейти на сайт "Хроники обороны Киева" можно по ссылке.
Напомним, во время оккупации Киевской области российские войска захватили Гостомель и сделали из него базу для наступления на Киев. Однако победы Украины в боях за села Мощун и Макаров стали переломными моментами в противостоянии за Киев.