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В Украине создали сайт о битве за Киев

12 сентября 2023 19:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине создали сайт о битве за Киев
Люди в первый день полномасштабного вторжения России. Фото: chronicles.defense.kyiv.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине был создан сайт об обороне столицы от российских оккупантов. Он называется "Хроники обороны Киева". Авторы проекта собрали из украинских и иностранных источников хронологию битвы за город с 24 февраля по 10 апреля 2022 года.

Об этом сообщил составитель и руководитель проекта Виталий Нахманович, передает "Суспільне".

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Над проектом работали с июня 2022 года. Сайт содержит около 6 тысяч новостных сообщений, официальных и экспертных сведений и карт, личных историй, документальных фото и видео, которые представляют события на фронтах, в тылу, на оккупированных и освобожденных территориях.

"Наша цель состоит в сохранении ценной информации и предоставлении возможности каждому желающему ознакомиться с историей российско-украинской войны. Надеемся, что с нашей помощью Вы сможете узнать больше о событиях, которые спасли Украину и навсегда изменили нашу жизнь, и обогатить свое понимание того, что произошло в эти сложные времена", — говорит коллектив проекта об этой разработке.

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Сайт о битве за Киев. Фото: скриншот

Перейти на сайт "Хроники обороны Киева" можно по ссылке.

Напомним, во время оккупации Киевской области российские войска захватили Гостомель и сделали из него базу для наступления на Киев. Однако победы Украины в боях за села Мощун и Макаров стали переломными моментами в противостоянии за Киев.

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