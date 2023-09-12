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В Україні створили сайт про битву за Київ

12 вересня 2023 19:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні створили сайт про битву за Київ
Люди у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Фото: chronicles.defense.kyiv.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні створили сайт про оборону столиці від російських окупантів. Він має назву "Хроніки оборони Києва". Автори проєкту зібрали з українських та іноземних джерел хронологію битви за місто з 24 лютого по 10 квітня 2022 року.

Про це повідомив упорядник і керівник проєкту Віталій Нахманович, передає "Суспільне".

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Хроніки оборони Києва

Над проєктом працювали із червня 2022 року. Сайт містить близько 6 тисяч новинних повідомлень, офіційних та експертних зведень і мап, особистих історій, документальних фото та відео, які репрезентують події на фронтах, в тилу, на окупованих та звільнених територіях.

"Наша мета полягає у збереженні цінної інформації та наданні можливості кожному охочому ознайомитися з історією російсько-української війни. Сподіваємося, що за нашої допомоги Ви зможете дізнатися більше про події, які врятували Україну і назавжди змінили наше життя, та збагатити своє розуміння того, що сталося у ці складні часи", — говорить колектив проєкту про цю розробку.

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Сайт про битву за Київ. Фото: скриншот

Перейти на сайт "Хроніки оборони Києва" можна за посиланням.

Нагадаємо, під час окупації Київщини російські війська захопили Гостомель і зробили з нього базу для наступу на Київ. Однак перемоги України у боях за села Мощун та Макарів стали переламними моментами у протистоянні за Київ. 

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