В УЗ анонсировали переоборудование вокзала в Киеве для инклюзивных потребностей

Железнодорожный вокзал в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Железнодорожный вокзал в Киеве планируют сделать более доступным для маломобильных пассажиров в ближайшие годы. В "Укрзализныце" анонсировали масштабное переоборудование инфраструктуры.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно сообщил член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко в эфире "Киъвського часу".

Вокзал в Киеве сделают более инклюзивным

Лещенко сообщил, что до 2027 года столичный вокзал должен стать более инклюзивным. В то же время работы могут завершить раньше — уже в 2026 году.

Речь идет, в частности, о капитальном переоборудовании второго и третьего путей. Проект предусматривает поднятие уровня перронов, чтобы пассажиры на креслах колесных могли беспрепятственно попадать в вагоны без преодоления крутых лестниц.

Также планируется установка новых просторных лифтов и эскалаторов, которые обеспечат удобный доступ с конкорса к платформам.

"Нужно понимать, что это огромные капиталовложения. В условиях, когда железная дорога является убыточной из-за падения грузовых перевозок из-за войны. Эти зимы делаются, но они будут длиться определенное время. Было упомянуто 2027 год, но хочется сделать приятно и закончить в 2026-м году, чтобы по крайней мере еще две колеи были инклюзивными", — отметил Лещенко.

Как ранее сообщали журналисты Новини.LIVE, пока же ситуация с доступностью на вокзале остается сложной. Количество пандусов недостаточно, а те, что есть — слишком крутые. Кроме того, отсутствуют звуковые сигналы для ориентирования, работает только один лифт, а пассажирам часто приходится преодолевать значительное количество лестниц, чтобы добраться до своего поезда.

