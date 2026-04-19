Головна Київ В УЗ анонсували переобладнання вокзалу в Києві для інклюзивних потреб

В УЗ анонсували переобладнання вокзалу в Києві для інклюзивних потреб

Дата публікації: 19 квітня 2026 13:32
Залізничний вокзал у Києві. Фото: Новини.LIVE

Залізничний вокзал у Києві планують зробити доступнішим для маломобільних пасажирів у найближчі роки. У "Укрзалізниці" анонсували масштабне переобладнання інфраструктури.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно повідомив член наглядової ради Укрзалізниця Сергій Лещенко в ефірі "Київського часу".

Вокзал у Києві зроблять більш інклюзивним

Лещенко повідомив, що до 2027 року столичний вокзал має стати більш інклюзивним. Водночас роботи можуть завершити раніше — вже 2026 року.

Йдеться, зокрема, про капітальне переобладнання другої та третьої колій. Проєкт передбачає підняття рівня перонів, щоб пасажири на кріслах колісних могли безперешкодно потрапляти у вагони без подолання крутих сходів.

Також планується встановлення нових просторих ліфтів та ескалаторів, які забезпечать зручний доступ із конкорса до платформ.

"Потрбіно розуміти, що це величезні капіталовкладення. В умовах, коли залізниця є збитковою через падіння вантажних перевезень через війну. Ці зиміни робляться, але вони будуть тривати певний час. Було згадано 2027 рік, але хочеться зробити приємно і закінчити у 2026-му році, щоб принаймні ще дві колії були інклюзивними", — зазначив Лещенко.

Як раніше повідомляли журналісти Новини.LIVE, наразі ж ситуація з доступністю на вокзалі залишається складною. Кількість пандусів є недостатньою, а ті, що є — надто круті. Крім того, відсутні звукові сигнали для орієнтування, працює лише один ліфт, а пасажирам часто доводиться долати значну кількість сходів, щоб дістатися свого потяга.

Також стало відомо, що 18 квітня в Києві фіксувалися перебої в роботі електротранспорту. На одній з підстанцій сталася пожежа.

Київ вокзали ефір Новини.LIVE
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
Реклама

