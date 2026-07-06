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Головна Київ У Вишневому загинули вже 7 людей: в місто приїхав Ігор Клименко

У Вишневому загинули вже 7 людей: в місто приїхав Ігор Клименко

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Дата публікації: 6 липня 2026 18:39
Вишневе атакувала РФ 6 липня — кількість жертв зросла до 7
Наслідки удару по Вишневому. Фото: ДСНС

Внаслідок російського обстрілу Київської області загинули семеро людей, ще 29 дістали поранення. Серед постраждалих — четверо рятувальників, які брали участь у ліквідації наслідків удару.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС та Міністерство внутрішніх справ. 

Яка ситуація у Вишневому після обстрілів

Рятувальники розповіли, що Вишневе зазнало найбільших руйнувань. На місці атаки безперервно працюють ДСНС, медики, працівники Українського Червоного Хреста та всі інші служби. Також триває обстеження житлового сектору на наявність вибухонебезпечних предметів, а також ліквідація наслідків руйнувань.

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Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС
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Рятувальники на місці влучання у Вишневому. Фото: ДСНС
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Наслідки атаки на Київщину. Фото: ДСНС

Водночас у МВС зазначили, що в зоні ураження опинилися понад 200 приватних будинків, десятки з них зруйновані або пошкоджені.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко разом із Головою ДСНС України Андрієм Даником, керівництвом Київської ОВА та поліції Київщини відвідали зону ураження внаслідок ворожого удару по Київщині.

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"Близько 50 людей вночі були евакуйовані броньованим транспортом. Понад 500 жителів спільно з місцевими органами влади тимчасово перевезли у безпечні місця. Допомагаємо людям дістатися автобусів і виїхати до підготовлених пунктів", — повідомив міністр. 

Для координації роботи всіх служб у Вишневому розгорнули оперативний штаб із ліквідації наслідків атаки. До робіт на Київщині залучено 478 рятувальників та 120 одиниць техніки.

За даними МВС, станом на 17:15 внаслідок атаки в Україні загинули 22 людини, ще 87 постраждали, серед них семеро дітей, четверо рятувальників та один поліцейський. 

Водночас у Києві загинули 15 людей, 58 отримали поранення. На Київщині підтверджено загибель семи осіб, ще 29 людей постраждали, зокрема четверо рятувальників під час ліквідації наслідків атаки.

Як писали Новини.LIVE, детонація у Вишневому вже затихла, проте ліквідація пожеж та обстеження пошкоджених кварталів усе ще тривають. Значних пошкоджень зазнали об'єкти щонайменше на п'яти вулицях. 

Також Укрзалізниця обмежила рух поїздів у Київській області через атаку РФ. В УЗ просять пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку.

Київська область обстріли жертви
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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