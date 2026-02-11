У заповіднику Чорнобиля помітили коня Пржевальського — фото
У Чорнобильському заповіднику помітили коня Пржевальського. Тварина спокійно крокувала у своїх справах.
Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook, передає Новини.LIVE.
Кінь Пржевальського у Чорнобильському заповіднику
На зимовій дорозі Чорнобильського заповідника побачити несподіваного "учасника руху" — коня Пржевальського.
"Вони не поспішають, уважно дивляться й ніби перевіряють: чи всі їдуть обережно. Тож пригальмуйте, усміхніться й пам’ятайте — тут дорога належить не лише людям, а й дикій природі!" — йдеться у повідомленні.
Життя диких тварин у Чорнобильському заповіднику
Суворі погодні умови, тривалі морози після відлиги та щільний наст істотно ускладнили виживання диких тварин.
Хоча кормова база Чорнобильського заповідника загалом залишається достатньою, фахівці Корогодського та Розсохівського ПНДВ вирішили надати додаткову підтримку тваринам у найскладніший зимовий період.
У рамках біотехнічних заходів на підгодівельних майданчиках розклали сіно — важливе джерело клітковини, яке підтримує нормальне функціонування травної системи копитних, допомагає зберігати енергетичний баланс та знижує ризик виснаження під час тривалих морозів.
"Сіно особливо необхідне тоді, коли через наст і лід доступ до природної рослинності обмежений", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику помітили хижого птаха з родини яструбових, який веде прихований спосіб життя.
Раніше у заповіднику зустріли оленів, які стали зірками цієї зими.
