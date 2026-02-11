Чорнобильський заповідник. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобильському заповіднику помітили коня Пржевальського. Тварина спокійно крокувала у своїх справах.

Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook, передає Новини.LIVE.

Кінь Пржевальського у Чорнобильському заповіднику

На зимовій дорозі Чорнобильського заповідника побачити несподіваного "учасника руху" — коня Пржевальського.

Кінь Пржевальського у заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

"Вони не поспішають, уважно дивляться й ніби перевіряють: чи всі їдуть обережно. Тож пригальмуйте, усміхніться й пам’ятайте — тут дорога належить не лише людям, а й дикій природі!" — йдеться у повідомленні.

Життя диких тварин у Чорнобильському заповіднику

Суворі погодні умови, тривалі морози після відлиги та щільний наст істотно ускладнили виживання диких тварин.

Хоча кормова база Чорнобильського заповідника загалом залишається достатньою, фахівці Корогодського та Розсохівського ПНДВ вирішили надати додаткову підтримку тваринам у найскладніший зимовий період.

Сіно для тварин. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У рамках біотехнічних заходів на підгодівельних майданчиках розклали сіно — важливе джерело клітковини, яке підтримує нормальне функціонування травної системи копитних, допомагає зберігати енергетичний баланс та знижує ризик виснаження під час тривалих морозів.

Сіно для диких тварин Чорнобильського заповідника. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

"Сіно особливо необхідне тоді, коли через наст і лід доступ до природної рослинності обмежений", — йдеться у повідомленні.

Допис Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Фото: скриншот

Допис Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику помітили хижого птаха з родини яструбових, який веде прихований спосіб життя.

Раніше у заповіднику зустріли оленів, які стали зірками цієї зими.