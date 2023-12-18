ВАКС арештував четвертого суддю Київського апеляційного суду, якого підозрюють у корупції
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до ще одного судді Київського апеляційного суду. Його та ще трьох його колег підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна.
Про це повідомляє САП.
Запобіжний захід для четвертого судді
"ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків", — йдеться у повідомленні.
Чотирьох суддів Київського апеляційного суду підозрюють в корупції
Нагадаємо, 30 листопада 2023 року прокурори САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду. Станом на сьогодні до усіх чотирьох підозрюваних застосували запобіжні заходи:
- 5 грудня — для першого судді застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 мільйонів гривень з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
- 6 грудня — для другого судді застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2,5 мільйони гривень застави.
- 8 грудня — до третього судді застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 5 мільйонів гривень.
Водночас, оскільки у двох останніх випадках заставу внесено, на двох суддів покладено відповідні процесуальні обов’язки. У період з 15 грудня по 30 січня 2024 року їх відсторонили від здійснення правосуддя внаслідок притягнення до кримінальної відповідальності.
До слова, дтективи НАБУ знайшли у судді Київського апеляційного суду Ігоря Паленика 115 тисяч доларів, які були розфасовані в упаковках з-під кави. Посадовця звинувачують в отриманні хабаря у справі ексглави "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва.
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