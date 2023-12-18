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ВАКС арештував четвертого суддю Київського апеляційного суду, якого підозрюють у корупції

18 грудня 2023 14:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ВАКС арештував четвертого суддю Київського апеляційного суду, якого підозрюють у корупції
Київський апеляційний суд. Фото: kas.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до ще одного судді Київського апеляційного суду. Його та ще трьох його колег підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Про це повідомляє САП

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"ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків", — йдеться у повідомленні. 

Чотирьох суддів Київського апеляційного суду підозрюють в корупції

Нагадаємо, 30 листопада 2023 року прокурори САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду. Станом на сьогодні до усіх чотирьох підозрюваних застосували запобіжні заходи:

  • 5 грудня — для першого судді застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 мільйонів гривень з покладенням відповідних процесуальних обов’язків. 
  • 6 грудня — для другого судді застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2,5 мільйони гривень застави. 
  • 8 грудня — до третього судді застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 5 мільйонів гривень. 

Водночас, оскільки у двох останніх випадках заставу внесено, на двох суддів покладено відповідні процесуальні обов’язки. У період з 15 грудня по 30 січня 2024 року їх відсторонили від здійснення правосуддя внаслідок притягнення до кримінальної відповідальності.

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Повідомлення САП. Фото: скриншот

До слова, дтективи НАБУ знайшли у судді Київського апеляційного суду Ігоря Паленика 115 тисяч доларів, які були розфасовані в упаковках з-під кави. Посадовця звинувачують в отриманні хабаря у справі ексглави "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва. 

 

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