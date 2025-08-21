Кравченко прокомментировал суд по делу об убийстве подростка на фуникулере

Судебное заседание по делу об убийстве на фуникулере. Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко высказался о судебном заседании по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Он отметил, что доволен результатами.

Об этом Руслан Кравченко рассказал в комментарии журналистам и в своем Telegram-канале в четверг, 21 августа.

Убийство подростка на фуникулере

Кравченко отметил, что суд начал двигаться к логическому завершению по делу об убийстве.

"Сегодня была важная стадия допроса обвиняемого. Сторона обвиняемого заявила ходатайство о назначении дополнительной комплексной экспертизы, которая стала необходимой после допроса судебного эксперта и вообще для полной картины, для установления конкретных фактов, которые были озвучены. Экспертиза очень важна для стороны обвинения", — говорит он.

По его словам, суд допросил обвиняемого. Фигурант постоянно путал показания, менял их или же просто отказывался отвечать на вопросы. Его слова противоречили предыдущим показаниям.

"Он пытается ввести в заблуждение суд так же, как, по нашему убеждению, вводил в заблуждение досудебное следствие", — заявил Кравченко.

Он сообщил, что впереди результаты эксперимента и экспертизы, а дальше стадия дебатов.

Кравченко рассказал, что на видео с бодикамер полиции обвиняемый четко сказал, что "решил сделать бросок через бедро". В то же время сегодня он заявил, что якобы случайно упал вместе с Максимом.

Пост Кравченко. Фото: скриншот

Напомним, 14 августа Кравченко лично пришел на судебное заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере. Обвиняемый отказался признавать вину.

Ранее в сети показали видео с камер наблюдения, на которых видно момент убийства подростка на фуникулере.