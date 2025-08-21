Кравченко прокоментував суд у справі про вбивство підлітка на фунікулері

Судове засідання у справі про вбивство на фунікулері. Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко висловився про судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері в Києві. Він зауважив, що задоволений результатами.

Про це Руслан Кравченко розповів у коментарі журналістам та у своєму Telegram-каналі у четвер, 21 серпня.

Вбивство підлітка на фунікулері

Кравченко зауважив, що суд почав рухатися до логічного завершення у справі про вбивство.

"Сьогодні була важлива стадія допиту обвинуваченого. Сторона обвинуваченого заявила клопотання щодо призначення додаткової комплексної експертизи, яка стала необхідною після допиту судового експерта та загалом для повної картини, для встановлення конкретних фактів, які були озвучені. Експертиза дуже важлива для сторони обвинувачення", — каже він.

За його словами, суд допитав обвинуваченого. Фігурант постійно плутав покази, змінював їх або ж просто відмовлявся відповідати на запитання. Його слова суперечили попереднім свідченням.

"Він намагається ввести в оману суд так само, як, на наше переконання, вводив в оману досудове слідство", — заявив Кравченко.

Він повідомив, що попереду результати експерименту та експертизи, а далі стадія дебатів.

Кравченко розповів, що на відео з бодікамер поліції обвинувачений чітко сказав, що "вирішив зробити кидок через стегно". Водночас сьогодні він заявив, що нібито випадково впав разом з Максимом.

Допис Кравченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 серпня Кравченко особисто прийшов на судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері. Обвинувачений відмовився визнавати провину.

Раніше у мережі показали відео з камер спостереження, на яких видно момент вбивства підлітка на фунікулері.