Убийство подростка в Киеве — СМИ заявляют о затягивании дела

Подозреваемый в убийстве подростка в Киеве. Фото: РБК-Україна

В деле об убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве запугивают свидетелей и затягивают суд. Родные подозревают, что обвиняемого хотят "отмазать".

Об этом сообщило ProKyiv.media в Instagram в понедельник, 10 февраля.

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Как отмечается в сообщении, судебный процесс над подозреваемым в убийстве сопровождается давлением. В частности, свидетелям угрожают в соцсетях, а за женщиной, которая посещает заседание, следили. Одной из девушек прислали сообщение: "Ты скоро встретишься с Максимом (Подросток, которого убили. — Ред.)".

"Террор и запугивание продолжаются. Семья уверена, что подозреваемого пытаются "отмазать" из-за его связей", — говорится в сообщении.

Адвокаты подозреваемого затягивают рассмотрение дела, срывая судебные заседания. Как отмечает издание, судьи уже несколько раз направляли жалобы в Совет адвокатов на действия защитников, однако реакции не получили.

Несмотря на показания очевидцев и записи с видеокамер, адвокаты ставят под сомнение правдивость абсолютно всех доказательств. Семья и активисты требуют справедливого приговора для подозреваемого — от 15 лет заключения до пожизненного срока.

Напомним, на днях перед заседанием по делу об убийстве подростка мать подозреваемого напала на журналистку. Женщина выхватила у представительницы медиа телефон и ударила ее.

Убийство подростка произошло в Киеве в начале апреля прошлого года. Тогда во время спора служащий правоохранительных органов толкнул подростка. Парень скончался на месте происшествия.