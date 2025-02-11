Вбивство підлітка у Києві — ЗМІ заявляють про затягування справи

Підозрюваний у вбивстві підлітка в Києві. Фото: РБК-Україна

У справі про вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві залякують свідків та затягують суд. Рідні підозрюють, що обвинуваченого хочуть "відмазати".

Про це повідомило видання ProKyiv.media в Instagram в понеділок, 10 лютого.

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Як зазначається у дописі, судовий процес над підозрюваним у вбивстві підлітка супроводжується тиском. Зокрема, свідкам погрожують в соцмережах, а за жінкою, яка відвідує засідання, стежили. Одній з дівчат надіслали повідомлення: "Ти скоро зустрінешся з Максимом (Підліток, якого вбили. — Ред.)".

"Терор та залякування тривають. Родина впевнена, що підозрюваного намагаються "відмазати" через його зв'язки", — йдеться у повідомленні.

Адвокати підозрюваного затягують розгляд справи, зриваючи судові засідання. Як зазначає видання, судді вже кілька разів направляли скарги до Ради адвокатів на дії захисників, однак реакції не отримали.

Попри свідчення очевидців та записи з відеокамер, адвокати ставлять під сумнів правдивість абсолютно всіх доказів. Родина та активісти вимагають справедливого вироку для підозрюваного — від 15 років ув'язнення до довічного терміну.

Нагадаємо, днями перед засіданням у справі про вбивство підлітка мати підозрюваного напала на журналістку. Жінка вихопила у представниці медіа телефон та вдарила її.

Вбивство підлітка сталося у Києві на початку квітня минулого року. Тоді під час суперечки службовець правоохоронних органів штовхнув підлітка. Хлопець помер на місці події.