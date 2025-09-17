Убийство подростка в фуникулере в Киеве — какой приговор ждет подозреваемого

Заседание суда по делу убийства подростка в фуникулере. Фото: Новини.LIVE

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что раскаяние обвиняемого в убийстве подростка на фуникулере в Киеве не повлияет на решение суда. Доказательств по делу достаточно, чтобы вынесли справедливый приговор.

Об этом Руслан Кравченко сказал в комментарии Новини.LIVE 17 сентября.

Повлияет ли раскаяние на приговор для подозреваемого

"К сожалению, искреннее раскаяние мы услышали только в конце, а не вначале. При рассмотрении дела обвиняемый лгал суду, сообщал другие данные, и стороне обвинения пришлось назначать дополнительные экспертизы, которые доказали его ложные показания. Поэтому мою позицию это не меняет: мы требуем для него пожизненного лишения свободы", — подчеркнул Кравченко.

Он также отметил, что доказательств по делу достаточно, чтобы суд вынес справедливый приговор.

Что известно о деле

На верхней станции фуникулера в Киеве, ведущей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря, 7 апреля 2024 года погиб ученик 10-А класса столичной школы № 36 Максим Матерухин.

По словам очевидцев, после выхода из вагона на верхней станции мужчина толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Юноша истек кровью за несколько минут еще до приезда "скорой".

Известно, что подозреваемый — сотрудник Управления государственной охраны (УГО) Артем Косов.

Напомним, 17 сентября подозреваемый в убийстве подростка на фуникулере впервые признал свою вину. По его словам, он "не имел мотива".

Для подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего требуют пожизненного заключения. Родители отметили, что это "единственный справедливый приговор".