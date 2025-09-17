Видео
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Убийство на фуникулере в Киеве — требуют пожизненного заключения

Убийство на фуникулере в Киеве — требуют пожизненного заключения

Ua ru
17 сентября 2025
Убийство подростка на фуникулере — какое наказание требуют для подозреваемого
Судебное заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В среду, 17 сентября, в Киеве проходит судебное заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере. Для подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего Максима Матерухина требуют пожизненного заключения.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык из зала суда.

Читайте также:
Вбивство на фунікулері в Києві
Судебное заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Убийство подростка на фуникулере — какое наказание требуют

Итак, для подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего Максима Матерухина на фуникулере в Киеве требуют пожизненного заключения.

Сегодня, 17 сентября, в Шевченковском райсуде столицы продолжаются дебаты по делу 15-летнего Максима Матерухина. В преступлении обвиняют сотрудника УГО Артема Косова, который 4 июля 2024 года толкнул парня на верхней станции фуникулера.

"Мы просим суд вынести справедливый приговор. Потому что справедливость — это не только наказание для виновного. Это единственный шанс восстановить веру родителей Максима в то, что государство способно защитить жизнь их ребенка хотя бы после его потери. Каждое доказательство, каждое свидетельство подтверждает, что перед нами умышленное убийство, и мы ожидаем жесткий, но справедливый приговор", — заявила сторона потерпевшего.

Родители погибшего подростка отметили, что справедливый приговор — это исключительно пожизненное лишение свободы.

"Справедливым приговором для нас есть только один — пожизненное лишение свободы. Это не вернет нам жизнь сына, но это единственное наказание, которое может дать хоть какое-то ощущение справедливости. Мы верим, что суд сможет защитить память нашего ребенка и показать, что убийство не останется безнаказанным", — заявили родители погибшего.

Напомним, что в Киеве подозреваемый в убийстве подростка на фуникулере впервые признал свою вину.

Ранее мы информировали, что свидетели и экспертиза подтвердили умышленный характер действий работника УГО Артема Косова, которого обвиняют в убийстве подростка Максима Матерухина.

Киев суд убийство расследование наказание
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
