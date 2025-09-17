Обвиняемый по делу об убийстве на фуникулере признал вину

Артем Косов в суде. Фото: Новини.LIVE

В Киеве подозреваемый в убийстве подростка на фуникулере впервые признал свою вину. Он объяснил, был ли у него мотив к преступлению.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, который находится в зале суда.

Мужчина, который убил подростка на фуникулере признал свою вину

В Шевченковском районном суде Киева во время судебных дебатов по делу о гибели 15-летнего Максима Матерухина впервые публично выступил обвиняемый — сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов.

В своем слове он заявил, что признает вину, но назвал трагедию случайностью.

"Это был обычный день, все должны были вернуться домой... То, что произошло, — трагическая случайность. Да, я был в состоянии опьянения, но я не проснулся с мыслью забрать чью-то жизнь. Мне жаль, что эта ситуация привела к таким последствиям", — сказал Косов.

Обвиняемый подчеркнул, что не имел мотива для убийства и не преследовал цели лишить кого-то жизни. Он также добавил, что глубоко сожалеет о событиях того дня и хотел бы иметь возможность изменить их.

Напомним, в апреле в 2024 году друзья погибшего подростка рассказали, что подозреваемый в убийстве без причин набросился на Максима Матерухина и швырнул его в стеклянное окно фуникулера.

В августе 2025 года прокуратура заявила, что подсудимый постоянно путает показания и пытается запутать суд.

Сегодня, 17 сентября, в прокуратуре заявили о необходимости пожизненного заключения для Косова и добавили, что искреннее раскаяние не может смягчить приговор.