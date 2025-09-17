Вбивство підлітка у фунікулері в Києві — який вирок чекає підозрюваного

Вбивство підлітка у фунікулері — чи вплине каяття на вирок
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що каяття обвинуваченого у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві не вплине на рішення суду. Доказів у справі достатньо, аби винесли справедливий вирок.
Про це Руслан Кравченко сказав у коментарі Новини.LIVE 17 вересня.
Чи вплине каяття на вирок для підозрюваного
"На жаль, щире каяття ми почули тільки в кінці, а не спочатку. Під час розгляду справи обвинувачений брехав суду, повідомляв інші дані, і стороні обвинувачення довелось призначати додаткові експертизи, які довели його неправдиві свідчення. Тому мою позицію це не змінює: ми вимагаємо для нього довічного позбавлення волі", — наголосив Кравченко.
Він також зазначив, що доказів у справі достатньо, аби суд виніс справедливий вирок.
Що відомо про справу
На верхній станції фунікулера у Києві, що веде до будівлі Міністерства закордонних справ і Михайлівського Золотоверхого монастиря, 7 квітня 2024 року загинув учень 10-А класу столичної школи № 36 Максим Матерухін.
За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду "швидкої".
Відомо, що підозрюваний — співробітник Управління державної охорони (УДО) Артем Косов.
Нагадаємо, 17 вересня підозрюваний у вбивстві підлітка на фунікулері вперше визнав свою провину. За його словами, він "не мав мотиву".
Для підозрюваного у вбивстві неповнолітнього вимагають довічного ув’язнення. Батьки наголосили, що це "єдиний справедливий вирок".
