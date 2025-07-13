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Главная Киев Убийство сотрудника СБУ — исполнителями оказались иностранцы

Убийство сотрудника СБУ — исполнителями оказались иностранцы

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Дата публикации 13 июля 2025 14:06
В Киеве ликвидировали двух иностранцев, которые убили работника СБУ
Сотрудники СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

В Киеве в воскресенье, 13 июля, были ликвидированы исполнители убийства сотрудника СБУ. Ими оказались иностранцы, которые выполняли заказ спецслужб России.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

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Правоохранители установили исполнителей убийства сотрудника СБУ Ивана Воронича. Ими оказались мужчина и женщина, которые являются гражданами другой страны.

Задание осуществлялось по заказу вражеской спецслужбы: они получили информацию о схроне с оружием, с помощью которого совершили преступление. После убийства исполнители пытались "залечь на дно", но полиция и СБУ установили их местонахождение.

Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление, поэтому правоохранители ликвидировали их. Продолжаются следственные действия.

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Скриншот поста Нацполиции
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Скриншот поста Нацполиции

Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева убили 50-летнего сотрудника СБУ, когда тот вышел из дома и направлялся к авто.

Также недавно в Деснянском районе Киева произошла стрельба, в которой погиб мужчина.

СБУ Киев убийство стрельба полиция
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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