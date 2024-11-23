Чернобыльская зона — ученые объяснили, почему кабаны радиоактивны

Дикие кабаны. Иллюстративное фото: Freepik

Чернобыльские дикие кабаны долгое время оставались предметом научных исследований из-за аномального уровня радиоактивности. Разгадать эту загадку удалось в 2023 году международной группе ученых из Венского университета и Ганноверского университета Лейбница.

Об этом пишет IFLScience.

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Причина аномальной радиоактивности

В то время как уровень радиации у других диких животных, таких как олени, постепенно снижался после Чернобыльской катастрофы 1986 года, кабаны сохраняли высокий уровень радиации.

Разгадать эту загадку удалось в 2023 году международной группе ученых из Венского и Ганноверского университета Лейбница. Они определили, что источником радиации является не только авария на ЧАЭС, но и ядерные испытания, проведенные в 1960-х годах.

После Чернобыльской катастрофы в атмосферу попал изотоп цезий-137, период полураспада которого составляет чуть больше 30 лет. Ожидалось, что его уровень в природе значительно снизится за это время. Однако в мясе кабанов радиоактивность оставалась стабильной на протяжении последних десятилетий.

Исследование выявило, что причиной является другой изотоп — цезий-135. Этот элемент имеет гораздо более длительный период полураспада и был недостаточно изучен ранее из-за сложности измерения. Посредством новейших масс-спектрометрических методов ученые смогли точно отследить его влияние.

Особенности рациона

Ученые предполагают, что повышенный уровень радиоактивности у кабанов объясняется их рационом, а именно употреблением оленьих трюфелей — грибов, произрастающих на глубине 20–40 сантиметров. Радиоактивный цезий постепенно проникает в глубь почвы, и именно сейчас эти грибы начинают поглощать остатки изотопов, выброшенных во время Чернобыльской аварии.

Кроме того, оленьи трюфели накапливают цезий-135, происходящий еще со времен испытаний ядерного оружия в период холодной войны. Эта двойная доза радиоактивного загрязнения объясняет стабильно высокий уровень радиации у кабанов. В то же время другие дикие животные, такие как олени, не потребляют этих грибов в значительных количествах, что и приводит к снижению их радиоактивности.

Напомним, на территории государственного Чернобыльского заповедника находится несколько сотен разных видов животных. Восстановление природы происходит, несмотря на такую страшную аварию, которая произошла на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

А недавно мы писали о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения высаживают новые леса. В частности, в 2024 году на участках с истощенной почвой, нуждающихся в особом уходе, посадили около 70 гектаров молодых деревьев.