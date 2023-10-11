Совершал насилие над матерью 15 раз: какое наказание избрал суд для мужчины

Домашнее насилие. Фото: google

Оболонская прокуратура в Киеве признала виновным 42-летнего местного жителя в совершении домашнего насилия в отношении своей пожилой матери. Его приговорили к 6 месяцам ареста.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Известно, что 42-летний местный житель Киева долгое время умышленно и систематически унижал, запугивал и угрожал расправой своей 63-летней матери.

Отмечается, что злоумышленник нигде не работает, а насилие совершал в состоянии алкогольного опьянения.

Неоднократно привлекался к ответственности

К тому же фигурант начиная с 2019 года 15 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия. Однако административные протоколы не повлияли и не изменили его поведение.

Кроме того, обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за убийство отчима и завладение автомобилем.

Наказание для обидчика

Оболонский районный суд Киева признал злоумышленника виновным в совершении домашнего насилия и приговорил к 6 месяцам ареста.

Напомним, в полицию обратилась 64-летняя жительница Шеченковского района Киева и рассказала, что ее сын неоднократно совершал относительно нее домашнее насилие. Заявительница отметила, что 44-летний сын оскорбляет ее ругательством и унижает.