Вчиняв насильство над матір'ю 15 разів: яке покарання обрав суд для чоловіка

Домашнє насильство. Фото: google

Оболонська прокуратура у місті Київ визнала винним 42-річного місцевого мешканця у вчиненні домашнього насильства стосовно своєї літньої матері. Його засудили до 6 місяців арешту.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Відомо, що 42-річний місцевий мешканець Києва впродовж тривалого часу умисно та систематично принижував, залякував та погрожував розправою своїй 63-річній матері.

Зазначається, що зловмисник ніде не працює, а насильство вчиняв у стані алкогольного сп'яніння.

Неодноразово притягувався до відповідальності

До того ж, фігурант, починаючи з 2019 році, 15 раз притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Однак, адміністративні протоколи не вплинули та не змінили його поведінку.

Окрім цього, обвинувачений раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство вітчима та заволодіння автомобілем.

Покарання для кривдника

Відтак, Оболонський районний суд Києва визнав зловмисника винним у вчиненні домашнього насильства та засудив до 6 місяців арешту.

Нагадаємо, до поліції звернулась 64-річна мешканка Шеченківського району Києва та розповіла, що її син неодноразово вчиняв щодо неї домашнє насильство. Заявниця зазначила, що 44-річний син ображає її лайкою та принижує.