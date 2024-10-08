На Печерске мужчина, ударивший пуделя, получил подозрение

Собака, которую ударили. Фото: Киевская прокуратура

В Киеве 51-летний мужчина получил подозрение в жестоком обращении с животным. Известно, что местный житель ударил ногой пуделя.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 8 октября.

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Детали дела

Инцидент произошел 7 октября, когда подозреваемый находился в почтовом отделении на Печерске. В то же время в помещении находилась женщина со своей собакой породы пудель. Животное активно бегало вокруг собравшихся, что вызвало недовольство мужчины. По словам свидетелей, его особенно разозлило то, что собака, играя, ластилась к нему, вставая на задние лапы.

После того как владелица пуделя вместе с собакой покинули почтовое отделение, мужчина вышел за ними и ударил животное ногой. Удар был столь сильным, что пес некоторое время не мог подняться.

Владелица сразу доставила своего любимца, по кличке Падди, в ветеринарную клинику, где врачи диагностировали у него ушибы.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в жестоком обращении с животным. Согласно санкциям статьи, ему грозит арест до шести месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Киеве полицейские спасли котика, бегавшего по проезжей части. Они увидели промокшее и обессиленное животное посреди дороги.

Ранее мы писали, что в Киеве состоится суд над мужчиной, подозреваемым в попытке сбыта большой партии психотропных веществ. Подсудимому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.