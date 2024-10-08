Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Прорив трубопроводу на Дорогожичах — стало відомо, коли відремонтують arrow

Прорив трубопроводу на Дорогожичах — стало відомо, коли відремонтують

8 жовтня 2024 15:38
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
На Дорогожичах у Києві прорвало трубопровід — коли відремонтують
На Дорогожичах прорвало трубопровід. Фото: Новини.LIVE
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

У вівторок, 8 жовтня, у Києві біля станції метро "Дорогожичі" стався прорив на міській мережі водопостачання. Чиновники обіцяють швидкий ремонт.

Про це з місця події повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Коли відремонтують трубопровід

Новини.LIVE вирушили на місце події та поспілкувалася з чоловіками, відповідальними за ремонт. Щоправда, свої імена та посади вони відмовилися називати і спершу навіть грубо відповідали на питання. 

У Києві прорвало міську мережу водопостачання
Аварійні служби працюють на місці прориву. Фото: Новини.LIVE

Вони повідомили, що витік води вдалося зупинити, а ремонтні роботи на трубопроводі триватимуть до ранку. Від водопостачання було відключено лише станцію метро "Дорогожичі". У житлових будинках вода є.

"Розкопаємо, докопаємось до водопровідної мережі — тоді будемо бачити характер пошкоджень, тоді можемо визначитися, чому таке сталося", — сказав один із чоловіків.

Прорив трубопроводу у Києві
Ліквідація наслідків прориву на міській мережі водопостачання. Фото: Новини.LIVE
На Дорогожичах прорив трубопроводу
Прорив стався на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві через прорив на міській мережі водопостачання було змінено рух транспорту

Також ми писали, що на вихідних у Києві в кількох районах через сильну зливу спостерігали підтоплення. Упродовж доби 6 жовтня у столиці зафіксували рекорд добової кількості опадів.

Київ аварія водопостачання вода столиця

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:40 Закінчення відстрочки — чи треба відразу іти до ТЦК

17:32 В Укргідрометцентрі порадували українців потеплінням завтра

17:21 Шевченко та Суркіс зіграють за збірну України на міжнародному турнірі

17:21 Вигадали нову тактику — на Одещині затримали велику групу ухилянтів

Text

17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

17:15 Хакери ФСБ отримали вироки за кібератаки на держоргани України

Text

17:15 У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

17:05 Російські окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Харкові — є загиблий

16:57 Зеленський на Ставці визначив пріоритети для українського ОПК на 2025 рік

16:53 Угорщина заблокувала кредит Україні на 50 млрд — у чому причина

17:40 Закінчення відстрочки — чи треба відразу іти до ТЦК

17:32 В Укргідрометцентрі порадували українців потеплінням завтра

17:21 Шевченко та Суркіс зіграють за збірну України на міжнародному турнірі

17:21 Вигадали нову тактику — на Одещині затримали велику групу ухилянтів

17:15 Хакери ФСБ отримали вироки за кібератаки на держоргани України

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

17:05 Російські окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Харкові — є загиблий

16:57 Зеленський на Ставці визначив пріоритети для українського ОПК на 2025 рік

16:53 Угорщина заблокувала кредит Україні на 50 млрд — у чому причина

16:48 На Полтавщині хочуть заборонити Telegram — що відомо

16:48 У Феодосії вже понад добу палає нафтоналивний порт — відео

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

Text

17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

Text

17:15 У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

Text

15:58 Біля метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання — чи полагодять і коли

Text

13:37 Пенсії хочуть виплачувати через Нову пошту — нардеп розкрив деталі

Text

13:06 Нардепка поскаржилась на мізерні пенсії ветеранів, які повертаються з війни

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

13:00 Ракетний удар по Харкову та План перемоги України — ефір День.LIVE

Text

10:25 Військовий психолог відреагував на заклики відправити Умєрова у відставку

Text

08:00 План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

06:55 У Берліні триває наймасштабніший Фестиваль Світла — головні новини Німеччини

7 жовтня 2024
Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті