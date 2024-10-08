На Дорогожичах у Києві прорвало трубопровід — коли відремонтують

Прорив трубопроводу на Дорогожичах — стало відомо, коли відремонтують
У вівторок, 8 жовтня, у Києві біля станції метро "Дорогожичі" стався прорив на міській мережі водопостачання. Чиновники обіцяють швидкий ремонт.
Про це з місця події повідомляють Новини.LIVE.
Коли відремонтують трубопровід
Новини.LIVE вирушили на місце події та поспілкувалася з чоловіками, відповідальними за ремонт. Щоправда, свої імена та посади вони відмовилися називати і спершу навіть грубо відповідали на питання.
Вони повідомили, що витік води вдалося зупинити, а ремонтні роботи на трубопроводі триватимуть до ранку. Від водопостачання було відключено лише станцію метро "Дорогожичі". У житлових будинках вода є.
"Розкопаємо, докопаємось до водопровідної мережі — тоді будемо бачити характер пошкоджень, тоді можемо визначитися, чому таке сталося", — сказав один із чоловіків.
Нагадаємо, у Києві через прорив на міській мережі водопостачання було змінено рух транспорту.
Також ми писали, що на вихідних у Києві в кількох районах через сильну зливу спостерігали підтоплення. Упродовж доби 6 жовтня у столиці зафіксували рекорд добової кількості опадів.
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