На Дорогожичах у Києві прорвало трубопровід — коли відремонтують

На Дорогожичах прорвало трубопровід. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 8 жовтня, у Києві біля станції метро "Дорогожичі" стався прорив на міській мережі водопостачання. Чиновники обіцяють швидкий ремонт.

Про це з місця події повідомляють Новини.LIVE.

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Новини.LIVE вирушили на місце події та поспілкувалася з чоловіками, відповідальними за ремонт. Щоправда, свої імена та посади вони відмовилися називати і спершу навіть грубо відповідали на питання.

Аварійні служби працюють на місці прориву. Фото: Новини.LIVE

Вони повідомили, що витік води вдалося зупинити, а ремонтні роботи на трубопроводі триватимуть до ранку. Від водопостачання було відключено лише станцію метро "Дорогожичі". У житлових будинках вода є.

"Розкопаємо, докопаємось до водопровідної мережі — тоді будемо бачити характер пошкоджень, тоді можемо визначитися, чому таке сталося", — сказав один із чоловіків.

Ліквідація наслідків прориву на міській мережі водопостачання. Фото: Новини.LIVE

Прорив стався на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві через прорив на міській мережі водопостачання було змінено рух транспорту.

Також ми писали, що на вихідних у Києві в кількох районах через сильну зливу спостерігали підтоплення. Упродовж доби 6 жовтня у столиці зафіксували рекорд добової кількості опадів.