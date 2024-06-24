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Ударил пенсионерку молотком и забрал деньги — в Киеве задержали нападающего

24 июня 2024 16:10
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В Киеве мужчина избил пенсионерку молотком и отобрал у нее $2 тысячи
Задержание злоумышленника. Иллюстративное фото: bigkyiv.com.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Киеве правоохранители задержали мужчину, избившего пожилую женщину молотком. Кроме того, злоумышленник отобрал у нее две тысячи долларов.

Об этом сообщила пресслужба полиции Киева в понедельник, 24 июня.

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По данным полицейских, в Подольское управление полиции обратились медики, которые сообщили о пациентке со значительными травмами, которые она получила в результате нападения. Тогда в дом пострадавшего прибыли следователи и криминалисты.

По словам правоохранителей, 63-летняя киевлянка впустила к себе домой знакомого, часто ее посещавшего и помогавшего с ремонтом в квартире.

Впрочем, во время последнего визита фигурант неожиданно схватил молоток и ударил женщину несколько раз, заставив сказать, где она хранит деньги. Из квартиры потерпевшей нападающий ушел, забрав 2 тысячи долларов.

Пенсионерку с многочисленными ушибами тела и переломом руки медики срочно госпитализировали.

Впоследствии оперативники разыскали и задержали 41-летнего подозреваемого. Как выяснилось, он работает на местном СТО. На похищенные средства мужчина приобрел автомобиль, а остальные деньги положил на банковский счет. Недавно приобретенный автомобиль правоохранители изъяли как вещественное доказательство.

Следователи сообщили ему о подозрении по статье о разбое, совершенном в условиях военного положения.

Фигуранту может грозить лишение свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, в Киеве будут судить охранника дома, которому в течение нескольких месяцев удавалось воровать деньги у недавно женатой пары. Добычей злоумышленника стали 230 тысяч гривен.

Ранее в Кривом Роге Днепропетровской области после вражеского обстрела неизвестные ограбили пострадавшую в результате российской атаки: по словам женщины, пока она ездила в больницу, злоумышленники вынесли все наличные.

Также мы сообщали о завершении следствия по делу депутата Одесского областного совета и его сообщников, которые положили из государственного бюджета 16,4 миллиона гривен в свой карман.

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