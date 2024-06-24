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Вдарив пенсіонерку молотком і забрав гроші — у Києві затримали нападника

24 червня 2024 16:10
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Улинець Юлія
редактор
У Києві чоловік побив пенсіонерку молотком та відібрав у неї $2 тисячі
Затримання зловмисника. Ілюстративне фото: bigkyiv.com.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який побив літню жінку молотком. Крім того, зловмисник відібрав у неї дві тисячі доларів.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у понеділок, 24 червня.

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За даними поліцейських, до Подільського управління поліції звернулися медики, які повідомили про пацієнтку зі значними травмами, яких вона зазнала внаслідок нападу. Тоді до оселі постраждалої прибули слідчі та криміналісти.

За словами правоохоронців, 63-річна киянка впустила до себе додому знайомого, який часто її навідував та допомагав з ремонтом у квартирі. 

Але під час останнього візиту фігурант зненацька схопив молоток та вдарив ним жінку кілька разів, змусивши сказати, де вона зберігає гроші. З квартири потерпілої нападник пішов, забравши 2 тисячі доларів.

Пенсіонерку з численними забоями тіла та переломом руки медики терміново шпиталізували. 

Згодом оперативники розшукали та затримали 41-річного підозрюваного. Як з’ясувалось, він працює на місцевій СТО. На викрадені кошти чоловік придбав автівку, а решту грошей поклав на банківський рахунок. Нещодавно придбаний автомобіль правоохоронці вилучили як речовий доказ.

Слідчі повідомили йому про підозру за статтею про розбій, вчинений в умовах воєнного стану. 

Фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Києві судитимуть охоронця будинку, якому протягом кількох місяців вдавалося красти гроші в нещодавно одруженої пари. Здобиччю зловмисника стали 230 тис. гривень.

Раніше у Кривому Розі Дніпропетровської області після ворожого обстрілу невідомі пограбували помешкання постраждалої внаслідок російської атаки: за словами жінки, поки вона їздила в лікарню, зловмисники винесли всю готівку.

Також ми повідомляли про завершення слідства у справі депутата Одеської обласної ради та його спільників, які поклали з державного бюджету 16,4 мільйона гривень до власної кишені. 

правосуддя
крадіжка
поліція
пограбування
Кримінал
підозра
злочин

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