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Главная Киев Вечеринка в клубе в День траура в Киеве — полиция провела обыски

Вечеринка в клубе в День траура в Киеве — полиция провела обыски

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 12:59
Гулянка в ночном клубе в День траура по погибшим в Киеве 1 августа — реакция полиции
Полиция возле ночного клуба в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv

Киевляне устроили вечеринку в ночном клубе в День траура по погибшим от российской агрессии, в результате которой в четверг, 31 июля, погиб 31 человек. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook в субботу, 2 августа.

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Полиция общается с участниками вечеринки. Фото: t.me/gunpKyiv

Реакция полиции на гулянку в День траура

Правоохранители отметили, что обнаружили видео вечеринки в социальных сетях. Люди развлекались в одном из ночных клубов Голосеевского района Киева в День траура по погибшим 1 августа.

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Правоохранитель проверяет документы. Фото: t.me/gunpKyiv

"Полицейские немедленно прибыли на место происшествия. Поскольку двери были закрыты, а персонал заведения по требованию правоохранителей отказался их открыть, правоохранители провели неотложный обыск, в ходе которого обнаружили в помещении более 30 посетителей и администрацию клуба", — отметили в полиции.

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Полиция на месте вечеринки в день траура. Фото: t.me/gunpKyiv

По сообщению правоохранителей, участников вечеринки доставили в управление полиции и составили административные протоколы по делам о мелком хулиганстве и злостном неповиновении законному требованию полицейского. Виновникам грозит штраф или до 15 суток админареста.

По факту вечеринки в День траура правоохранители начали расследование.

Вечеринка в клубе в День траура в Киеве — полиция провела обыски - фото 4
Скриншот сообщения полиции Киева в Facebook

Напомним, что Россия ударила по жилому многоэтажному дому в Киеве 31 июля. Разбор завалов в Святошинском районе, куда попала ракета, продолжался более суток. В результате атаки 31 погибший, а дом полностью разрушен.

Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал прилет по многоэтажке. По его словам, это было прямое попадание.

Добавим, что на месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE, которая подготовила фоторепортаж последствий российского удара.

Киев полиция развлечение ночные клубы День траура
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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