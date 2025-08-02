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Головна Київ Вечірка в клубі в День жалоби в Києві — поліція провела обшуки

Вечірка в клубі в День жалоби в Києві — поліція провела обшуки

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 12:59
Гулянка в нічному клубі в День жалоби за загиблими в Києві 1 серпня — реакція поліції
Поліція біля нічного клубу в Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

Кияни влаштували вечірку в нічному клубі в День жалоби за загиблими від російської агресії, внаслідок якої в четвер, 31 липня, загинула 31 людина. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Facebook у суботу, 2 серпня.

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Вечірка в нічному клубі в День жалобі в Києві
Поліція спілкується з учасниками вечірки. Фото: t.me/gunpKyiv

Реакція поліції на гулянку в День жалоби

Правоохоронці зазначили, що виявили відео вечірки у соціальних мережах. Люди розважалися в одному з нічних клубів Голосіївського району Києва в День жалоби за загиблими 1 серпня.

Яке покарання за вечірку в День жалоби
Правоохоронець перевіряє документи. Фото: t.me/gunpKyiv

"Поліцейські негайно прибули на місце події. Оскільки двері були зачинені, а персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився їх відчинити, правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу", — зазначили в поліції. 

Як покарали учасників вечірки в клубі в День жалоби в Києві
Поліція на місці вечірки в день жалоби. Фото: t.me/gunpKyiv

За повідомленням правоохоронців, учасників вечірки доставили до управління поліції та склали адміністративні протоколи в справах про дрібне хуліганство та злісну непокору законній вимозі поліцейського. Винуватцям загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.

За фактом вечірки в День жалоби правоохоронці розпочали розслідування.

Вечірка в клубі в День жалоби в Києві — поліція провела обшуки - фото 4
Скриншот повідомлення поліції Києва у Facebook

Нагадаємо, що Росія вдарила по житловому багатоповерховому будинку в Києві 31 липня. Розбір завалів у Святошинському районі, куди влучила ракета, тривав понад добу. Внаслідок атаки 31 загиблий, а будинок повністю зруйнований.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував приліт по багатоповерхівці. За його словами, це було пряме влучання.

Додамо, що на місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE, яка підготувала фоторепортаж наслідків російського удару.

Київ поліція розвага нічні клуби День жалоби
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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