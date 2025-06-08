Ветеран с протезом Алексей Дернов сыграл свой первый сет — видео

Ветеран, который потерял руку, сыграл свой первый сет — видео
Во время благотворительного мероприятия Go to the Future, которое состоялось 8 июня в Киеве, свой первый сет сыграл Алексей Дернов. Мужчина — ветеран российско-украинской войны, который потерял руку.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Первый сет ветерана Алексея Дернова
Алексей Дернов из Кировоградской области получил тяжелое ранение летом 2023 года. Вследствие этого, защитник потерял руку. Сейчас мужчина прошел реабилитацию и протезирование. В рамках благотворительного забега Go to the Future ветеран сыграл свой первый сет. Зрители оценили его аплодисментами и зажигательными танцами.
Напомним, ранее мы писали о том, что мероприятие "Go to the Future" объединило многих украинских знаменитостей. Участие приняли известные инфлюенсеры, спортсмены и актеры.
Своими впечатлениями от благотворительного забега в Киеве поделились ветераны. Они отметили, что такие мероприятия мотивируют и вдохновляют.
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