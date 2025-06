Ветеран с протезом Алексей Дернов сыграл свой первый сет — видео

Украинский ветеран Алексей Дернов. Фото: Новини.LIVE

Во время благотворительного мероприятия Go to the Future, которое состоялось 8 июня в Киеве, свой первый сет сыграл Алексей Дернов. Мужчина — ветеран российско-украинской войны, который потерял руку.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Первый сет ветерана Алексея Дернова

Алексей Дернов из Кировоградской области получил тяжелое ранение летом 2023 года. Вследствие этого, защитник потерял руку. Сейчас мужчина прошел реабилитацию и протезирование. В рамках благотворительного забега Go to the Future ветеран сыграл свой первый сет. Зрители оценили его аплодисментами и зажигательными танцами.

Ветеран Алексей Дернов. Фото: Новини.LIVE

Алексей Дернов играет свой первый сет. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы писали о том, что мероприятие "Go to the Future" объединило многих украинских знаменитостей. Участие приняли известные инфлюенсеры, спортсмены и актеры.

Своими впечатлениями от благотворительного забега в Киеве поделились ветераны. Они отметили, что такие мероприятия мотивируют и вдохновляют.