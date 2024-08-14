З'явилися кадри з Рейтарської, де вибухнула граната 14 серпня

Екстрені служби біля місця вибуху. Фото: скриншот з відео

У Києві на вулиці Рейтарській в одному з кафе увечері в середу, 14 серпня, вибухнула граната. Внаслідок цього відбулося задимлення у приміщенні.

Про це повідомив мер Віталій Кличко у Telegram.

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Вибух гранати у Києві 14 серпня

За уточненою інформацією, в одному з кафе на вулиці Рейтарській внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення в приміщенні.

Як зазначив Кличко, потерпілих та руйнувань через інцидент немає.

Скриншот допису Кличка

Також відео з місця події оприлюднив журналіст Сергій Грішин у Telegram. Він уточнив, що вибух стався у кафе "ЗігЗаг" на Рейтарській: офіціант дав гранату гостю, який думав що це сувенір, почав крутити і вона вибухнула.

"Зі слів поліції, офіціант і бармен не співпрацюють з ними, нічого не говорять до приїзду адміністрації. Відвідувач, яких здетонував гранату, з місця події втік", — йдеться у дописі.