Взрыв в многоэтажке в Киеве 22 июня: погибли два человека

Взрыв в Киеве: уже известно о двух погибших
Число погибших в результате взрыва в многоэтажке в Киеве возросло до двух. Поисково-спасательная операция продолжается.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
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"Предварительно, два человека погибли в результате взрыва в 16-этажном доме в Днепровском районе столицы. Двое пострадавших госпитализированы, а двоим медики оказали помощь на месте", — сообщил он.
Кличко также сообщил, что из поврежденных квартир спасли 18 жителей. В общем, эвакуировали людей из всех домов дома.
"Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты", — добавил он.
По словам Кличко, уже определили два интерната в Днепровском районе для временного проживания людей из поврежденного дома.
Напомним, в ночь на 22 июня в Киеве прогремел взрыв в многоэтажке. Разрушены четыре квартиры.