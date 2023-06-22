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Взрыв в Киеве: уже известно о двух погибших

22 июня 2023 08:02
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрыв в многоэтажке в Киеве 22 июня: погибли два человека
Последствия взрыва в Киеве 22 июня. Фото: ГСЧС
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Число погибших в результате взрыва в многоэтажке в Киеве возросло до двух. Поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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"Предварительно, два человека погибли в результате взрыва в 16-этажном доме в Днепровском районе столицы. Двое пострадавших госпитализированы, а двоим медики оказали помощь на месте", — сообщил он.

Кличко также сообщил, что из поврежденных квартир спасли 18 жителей. В общем, эвакуировали людей из всех домов дома.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты", — добавил он.

По словам Кличко, уже определили два интерната в Днепровском районе для временного проживания людей из поврежденного дома.

Напомним, в ночь на 22 июня в Киеве прогремел взрыв в многоэтажке. Разрушены четыре квартиры.

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