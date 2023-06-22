Вибух у багатоповерхівці у Києві 22 червня: загинули двоє людей

Вибух у Києві: уже відомо про двох загиблих
Кількість загиблих внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Києві зросла до двох. Пошуково-рятувальна операція триває.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Подробиці
"Попередньо, дві людини загинули внаслідок вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі столиці. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці", — повідомив він.
Кличко також повідомив, що з пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку.
"Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці", — додав він.
За словами Кличка, вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку.
Нагадаємо, у ніч проти 22 червня у Києві прогримів вибух у багатоповерхівці. Зруйновані чотири квартири.