Вибух у багатоповерхівці у Києві 22 червня: загинули двоє людей

Наслідки вибуху у Києві 22 червня. Фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Києві зросла до двох. Пошуково-рятувальна операція триває.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Подробиці

"Попередньо, дві людини загинули внаслідок вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі столиці. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці", — повідомив він.

Кличко також повідомив, що з пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці", — додав він.

За словами Кличка, вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня у Києві прогримів вибух у багатоповерхівці. Зруйновані чотири квартири.