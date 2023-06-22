Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Вибух у Києві: уже відомо про двох загиблих arrow

Вибух у Києві: уже відомо про двох загиблих

22 червня 2023 08:02
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибух у багатоповерхівці у Києві 22 червня: загинули двоє людей
Наслідки вибуху у Києві 22 червня. Фото: ДСНС
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Кількість загиблих внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Києві зросла до двох. Пошуково-рятувальна операція триває. 

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко

Читайте також:

Подробиці

"Попередньо, дві людини загинули внаслідок вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі столиці. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці", — повідомив він. 

Кличко також повідомив, що з пошкоджених квартир  врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали  людей з усіх помешкань будинку.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці", — додав він. 

За словами Кличка, вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня у Києві прогримів вибух у багатоповерхівці. Зруйновані чотири квартири. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB