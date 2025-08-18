Видео
Главная Киев Взрыв в Подольском районе — полиция выясняет обстоятельства

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 09:07
Полиция расследует взрыв автомобиля в Подольском районе Киева
Взорванный автомобиль. Фото: Полиция Киева

В Подольском районе Киева произошел взрыв автомобиля, в результате чего пострадал владелец транспортного средства. По предварительным данным, детонировала взрывчатка неизвестного происхождения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы столичной полиции и территориального подразделения, взрывотехники, медики и другие экстренные службы.

null
Взорванная машина. Фото: Нацполиция Украины
Київ вибух авто
Взорванная машина. Фото: Нацполиция Украины

Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента, а также тип устройства, которое сдетонировало. Правоохранители уже начали проверку, детали происшествия выясняются.

Напомним, в Киеве утром, 18 августа, прогремел громкий взрыв. В КГГА сразу заявили о подрыве военного автомобиля.

Недавно в столице произошел инцидент с военнослужащим, который взорвал квартиру в Дарницком районе.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
