Полиция расследует взрыв автомобиля в Подольском районе Киева

Взрыв в Подольском районе — полиция выясняет обстоятельства
В Подольском районе Киева произошел взрыв автомобиля, в результате чего пострадал владелец транспортного средства. По предварительным данным, детонировала взрывчатка неизвестного происхождения.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В Киеве взорвался автомобиль военнослужащего
На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы столичной полиции и территориального подразделения, взрывотехники, медики и другие экстренные службы.
Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента, а также тип устройства, которое сдетонировало. Правоохранители уже начали проверку, детали происшествия выясняются.
Напомним, в Киеве утром, 18 августа, прогремел громкий взрыв. В КГГА сразу заявили о подрыве военного автомобиля.
Недавно в столице произошел инцидент с военнослужащим, который взорвал квартиру в Дарницком районе.
