Полиция расследует взрыв автомобиля в Подольском районе Киева

Взорванный автомобиль. Фото: Полиция Киева

В Подольском районе Киева произошел взрыв автомобиля, в результате чего пострадал владелец транспортного средства. По предварительным данным, детонировала взрывчатка неизвестного происхождения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Реклама

Читайте также:

В Киеве взорвался автомобиль военнослужащего

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы столичной полиции и территориального подразделения, взрывотехники, медики и другие экстренные службы.

Взорванная машина. Фото: Нацполиция Украины

Взорванная машина. Фото: Нацполиция Украины

Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента, а также тип устройства, которое сдетонировало. Правоохранители уже начали проверку, детали происшествия выясняются.

Напомним, в Киеве утром, 18 августа, прогремел громкий взрыв. В КГГА сразу заявили о подрыве военного автомобиля.

Недавно в столице произошел инцидент с военнослужащим, который взорвал квартиру в Дарницком районе.