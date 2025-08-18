Поліція розслідує вибух автомобіля у Подільському районі Києва

Підірваний автомобіль. Фото: Поліція Києва

У Подільському районі Києва стався вибух автомобіля, унаслідок чого постраждав власник транспортного засобу. За попередніми даними, детонувала вибухівка невідомого походження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи столичної поліції та територіального підрозділу, вибухотехніки, медики й інші екстрені служби.

Підірвана автівка. Фото: Нацполіція України

Фахівці встановлюють усі обставини інциденту, а також тип пристрою, який здетонував. Правоохоронці вже розпочали перевірку, деталі події з’ясовуються.

Нагадаємо, у Києві вранці, 18 серпня, пролунав гучний вибух. В КМДА одразу заявили про підрив військового автомобіля.

Нещодавно у столиці трапився інцидент з військовослужбовцем, який підірвав квартиру в Дарницькому районі.