Поліція розслідує вибух автомобіля у Подільському районі Києва

Вибух у Подільському районі — поліція з’ясовує обставини
У Подільському районі Києва стався вибух автомобіля, унаслідок чого постраждав власник транспортного засобу. За попередніми даними, детонувала вибухівка невідомого походження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
У Києві вибухнув автомобіль військовослужбовця
На місце події прибули слідчо-оперативні групи столичної поліції та територіального підрозділу, вибухотехніки, медики й інші екстрені служби.
Фахівці встановлюють усі обставини інциденту, а також тип пристрою, який здетонував. Правоохоронці вже розпочали перевірку, деталі події з’ясовуються.
Нагадаємо, у Києві вранці, 18 серпня, пролунав гучний вибух. В КМДА одразу заявили про підрив військового автомобіля.
Нещодавно у столиці трапився інцидент з військовослужбовцем, який підірвав квартиру в Дарницькому районі.
