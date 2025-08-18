Відео
Україна
Вибух у Подільському районі — поліція з'ясовує обставини

Вибух у Подільському районі — поліція з’ясовує обставини

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 09:07
Поліція розслідує вибух автомобіля у Подільському районі Києва
Підірваний автомобіль. Фото: Поліція Києва

У Подільському районі Києва стався вибух автомобіля, унаслідок чого постраждав власник транспортного засобу. За попередніми даними, детонувала вибухівка невідомого походження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва

На місце події прибули слідчо-оперативні групи столичної поліції та територіального підрозділу, вибухотехніки, медики й інші екстрені служби.

Підірвана автівка. Фото: Нацполіція України
Київ вибух авто
Підірвана автівка. Фото: Нацполіція України

Фахівці встановлюють усі обставини інциденту, а також тип пристрою, який здетонував. Правоохоронці вже розпочали перевірку, деталі події з’ясовуються.

Нагадаємо, у Києві вранці, 18 серпня, пролунав гучний вибух. В КМДА одразу заявили про підрив військового автомобіля. 

Нещодавно у столиці трапився інцидент з військовослужбовцем, який підірвав квартиру в Дарницькому районі. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
