Взрыв в столичном Шевченковском суде: злоумышленник готовил оружие два года

Игорь Гуменюк. Фото: google.com

Игорь Гуменюк, устроивший взрыв в Шевченковском суде, в СИЗО собирал оружие два года. Речь идет о так называемом "поясе шахида".

Об этом сообщила советница по стратегическим коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

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Что известно

Бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк кустарным способом смог изготовить взрывчатку для побега из-под стражи в течение двух лет.

"Оказалось, что сам подозреваемый, когда находился в Киевском СИЗО, ему в течение 2 лет небольшими порциями передавали под видом лекарства вещества, которые стали основой для того, что он изготовил взрывчатку, с которой, собственно, и попал в Шевченковский суд. Он готовился к суду. побеги длительное время, подельники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями. Он кустарно смог изготовить так называемый "пояс шахида" и несколько самодельных взрывных устройств", — говорит спикер ДБР.

По данным следствия, задержанный хотел взорвать взрывчатку в зале суда и, воспользовавшись паникой, скрыться. Однако это привело к другим последствиям — он потерял жизнь.

Напомним, ранее мы писали, что Государственное бюро расследований в сокращенные сроки выявило причины случившегося в Шевченковском суде Киева 5 июля 2023 года. Тогда в здании суда раздавались взрывы.

Вечером 5 июля в Киеве раздался взрыв в помещении суда. Это произошло в Шевченковском районе столицы. На инцидент сразу отреагировали Министр внутренних дел Игорь Клименко и администрация столицы. Сообщалось, что доставленный на судебное заседание мужчина взорвал неизвестное устройство. На место происшествия сразу приехали все необходимые спасательные службы.