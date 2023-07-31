Вибух у столичному Шевченківському суді: зловмисник готував зброю два роки

Ігор Гуменюк. Фото: google.com

Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у Шевченківському суді, у СІЗО збирав зброю два роки. Йдеться про так званий "пояс шахіда".

Про це повідомила радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.

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Що відомо

Колишній боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк кустарним способом зміг виготовити вибухівку для втечі з-під варти протягом двох років.

"Виявилося, що сам підозрюваний, коли перебував у Київському СІЗО, йому впродовж 2 років невеличкими порціями передавали під виглядом ліків речовини, які стали основою до того, що він виготовив вибухівку, з якою, власне, і потрапив до Шевченківського суду. Він готувався до втечі тривалий час, спільники передавали йому в слідчий ізолятор вибухівку невеликими частинами. Він кустарно зміг виготовити так званий "пояс шахіда" і кілька саморобних вибухових пристроїв", — каже речниця ДБР.

За даними слідства, затриманий хотів підірвати вибухівку в залі суду і, скориставшись панікою, втекти. Однак це призвело до інших наслідків — він втратив життя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Державне бюро розслідувань у скорочені терміни виявило причини події у Шевченківському суді Києва 5 липня 2023 року. Тоді у будівлі суду лунали вибухи.

Додамо, ввечері 5 липня у Києві пролунав вибух у приміщенні суду. Це сталося у Шевченківському районі столиці. На інцидент одразу відреагували міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та адміністрація столиці. Повідомлялося, що доставлений на судове засідання чоловік висадив у повітря невідомий пристрій. На місце події одразу приїхали усі необхідні рятувальні служби.