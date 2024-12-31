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Взрывы в Киеве — сообщают о падении обломков

31 декабря 2024 08:24
Карина Приходько - Редактор
Взрывы в Киеве 31 декабря — обломки ракет упали на частное здание
Последствия обстрела Киева. Архивное фото: REUTERS/Thomas Peter
Карина Приходько - Редактор

Российские войска утром 31 декабря нанесли по Киеву ракетный удар. В столице работала противовоздушная оборона, но обломки сбитых ракет упали на частное здание.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

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В КГВА рассказали, что в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы.

"По проверяемой информации, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушения отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что воздушная тревога еще продолжается, и призывали жителей находиться в укрытиях.

в Киеве 31 декабря обломки упали на здание
Скриншот сообщения КГВА

Напомним, взрывы в Киеве и области 31 декабря раздавались еще с поздней ночи. Военные предупреждали об угрозе баллистики.

Также мы писали, сколько людей пряталось в метро от российских атак на протяжении 2024 года.

Киев взрыв обстрелы ПВО ракетный удар

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