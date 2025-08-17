Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Взрывы в Киеве — в КГВА предупредили о возможных громких звуках

Взрывы в Киеве — в КГВА предупредили о возможных громких звуках

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 21:16
В Киеве возможны громкие звуки, похожие на взрывы
Улица Киева. Фото: "Вечерний Киев"

В Киевской городской военной администрации предупредили, что в столице могут раздаваться громкие звуки, похожие на взрывы или выстрелы. Это связано с кинопроизводством.

Об этом информирует пресс-служба КГВА в воскресенье, 17 августа, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Киевлян предупредили о возможных громких звуках в городе

В КГВА отметили, что сегодня, 17 августа, на локациях в центре Киева могут раздаваться звуки, похожие на выстрелы или взрывы.

Объясняется, что события связаны с кинопроизводством и не несут угроз военного характера.

"Просим всех киевлян и наших ветеранов, воинов с пониманием отнестись к таким активностям. Речь идет о съемках ленты, основанной на реальных событиях и операциях военнослужащих ГУР, СБУ и 3-й отдельной штурмовой бригады", — рассказали в ведомстве.

А также добавили, что несмотря на войну, страна и наши художники отдают дань уважения воинам, создавая культурный продукт.

"Столица является не только центром операций наших подразделений, но и пространством для художественного выражения реальных историй о реальных подвигах", — резюмировали в КГВА.

Київ вибухи
Скриншот сообщения КГВА/Telegram

Недавно мы информировали, как появилась особая станция метро "Театральная" в Киеве.

Также мы сообщали, что в Киеве на мосту через реку Десенка начинает действовать реверсное движение.

Киев взрыв КГГА съемки столица
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации