В Киеве возможны громкие звуки, похожие на взрывы

Улица Киева. Фото: "Вечерний Киев"

В Киевской городской военной администрации предупредили, что в столице могут раздаваться громкие звуки, похожие на взрывы или выстрелы. Это связано с кинопроизводством.

Об этом информирует пресс-служба КГВА в воскресенье, 17 августа, в Telegram.

В КГВА отметили, что сегодня, 17 августа, на локациях в центре Киева могут раздаваться звуки, похожие на выстрелы или взрывы.

Объясняется, что события связаны с кинопроизводством и не несут угроз военного характера.

"Просим всех киевлян и наших ветеранов, воинов с пониманием отнестись к таким активностям. Речь идет о съемках ленты, основанной на реальных событиях и операциях военнослужащих ГУР, СБУ и 3-й отдельной штурмовой бригады", — рассказали в ведомстве.

А также добавили, что несмотря на войну, страна и наши художники отдают дань уважения воинам, создавая культурный продукт.

"Столица является не только центром операций наших подразделений, но и пространством для художественного выражения реальных историй о реальных подвигах", — резюмировали в КГВА.

Скриншот сообщения КГВА/Telegram

