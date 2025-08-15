Міст через Десенку у Києві — зміни у русі через ремонт

Мост через Десенку. Фото: Вечірній Київ

У Києві з 14 серпня на мосту через річку Десенка розпочинає діяти реверсний рух внаслідок ремонтних робіт. Зміни впроваджуються у співпраці з патрульною поліцією та передбачають різний розподіл смуг залежно від часу доби.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Як працюватиме реверсний рух на мосту через Десенку

З 14 серпня міст через річку Десенка в Києві запроваджує реверсний рух в експериментальному режимі. У КМДА пояснили, що це пов’язано з ремонтними роботами, які значно уповільнюють рух транспорту.

"Вранці працюватимуть три смуги з лівого на правий берег і одна у зворотному напрямку. Орієнтовно з 14:00 — три смуги до лівого берега та одна — до правого. У вихідні дні розподіл буде рівним: по дві смуги у кожному напрямку", — зазначили у відомстві.

За словами представників Департаменту, у перші дні за дотриманням нового режиму руху стежитимуть екіпажі патрульної поліції. Водіїв закликають уважно стежити за дорожніми знаками, дотримуватися правил дорожнього руху та планувати свої поїздки з урахуванням змін.

