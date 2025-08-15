Відео
Головна Київ Ремонт мосту через Десенку — що зміниться для водіїв

Ремонт мосту через Десенку — що зміниться для водіїв

Дата публікації: 15 серпня 2025 08:53
Міст через Десенку у Києві — зміни у русі через ремонт
Мост через Десенку. Фото: Вечірній Київ

У Києві з 14 серпня на мосту через річку Десенка розпочинає діяти реверсний рух внаслідок ремонтних робіт. Зміни впроваджуються у співпраці з патрульною поліцією та передбачають різний розподіл смуг залежно від часу доби.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Як працюватиме реверсний рух на мосту через Десенку

З 14 серпня міст через річку Десенка в Києві запроваджує реверсний рух в експериментальному режимі. У КМДА пояснили, що це пов’язано з ремонтними роботами, які значно уповільнюють рух транспорту.

"Вранці працюватимуть три смуги з лівого на правий берег і одна у зворотному напрямку. Орієнтовно з 14:00 — три смуги до лівого берега та одна — до правого. У вихідні дні розподіл буде рівним: по дві смуги у кожному напрямку", — зазначили у відомстві.

За словами представників Департаменту, у перші дні за дотриманням нового режиму руху стежитимуть екіпажі патрульної поліції. Водіїв закликають уважно стежити за дорожніми знаками, дотримуватися правил дорожнього руху та планувати свої поїздки з урахуванням змін.

Нагадаємо, що Господарський суд Києва визнав ПрАТ "Готель "Салют"" банкрутом через борги, що сягають 5,4 млрд грн. Будівлю відомого столичного готелю планують виставити на аукціон для продажу.

Раніше ми також інформували, що 14 серпня, у Києві відбулося судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко особисто прибув до суду, де представляє державне обвинувачення проти співробітника Управління державної охорони (УДО), якому інкримінують цей злочин.

Руслан Кулєшов
