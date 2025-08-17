У Києві можливі гучні звуки, схожі на вибухи

Вулиця Києва. Фото: "Вечірній Київ"

У Київській міській військовій адміністрації попередили, що у столиці можуть лунати гучні звуки, схожі на вибухи чи постріли. Це пов'язано з кіновиробництвом.

Про це інформує пресслужба КМВА у неділю, 17 серпня, в Telegram.

Киян попередили про можливі гучні звуки у місті

У КМВА зазначили, що сьогодні, 17 серпня, на локаціях в середмісті Києва можуть лунати звуки, схожі на постріли чи вибухи.

Пояснюється, що події повʼязані з кіновиробництвом і не несуть загроз воєнного характеру.

"Просимо всіх киян та наших ветеранів, воїнів з розумінням поставитись до таких активностей. Мова йде про фільмування стрічки, заснованої на реальних подіях та операціях військовослужбовців ГУР, СБУ та 3-ї окремої штурмової бригади", — розповіли у відомстві.

А також додали, що попри війну, країна та наші митці віддають шану воїнам, створюючи культурний продукт.

"Столиця є не лише центром операцій наших підрозділів, але й простором для художнього вираження реальних історій про реальні подвиги", — резюмували у КМВА.

Скриншот повідомлення КМВА/Telegram

