У Києві можливі гучні звуки, схожі на вибухи

Вибухи у Києві — у КМВА попередили про можливі гучні звуки
У Київській міській військовій адміністрації попередили, що у столиці можуть лунати гучні звуки, схожі на вибухи чи постріли. Це пов'язано з кіновиробництвом.
Про це інформує пресслужба КМВА у неділю, 17 серпня, в Telegram.
Киян попередили про можливі гучні звуки у місті
У КМВА зазначили, що сьогодні, 17 серпня, на локаціях в середмісті Києва можуть лунати звуки, схожі на постріли чи вибухи.
Пояснюється, що події повʼязані з кіновиробництвом і не несуть загроз воєнного характеру.
"Просимо всіх киян та наших ветеранів, воїнів з розумінням поставитись до таких активностей. Мова йде про фільмування стрічки, заснованої на реальних подіях та операціях військовослужбовців ГУР, СБУ та 3-ї окремої штурмової бригади", — розповіли у відомстві.
А також додали, що попри війну, країна та наші митці віддають шану воїнам, створюючи культурний продукт.
"Столиця є не лише центром операцій наших підрозділів, але й простором для художнього вираження реальних історій про реальні подвиги", — резюмували у КМВА.
